صحة و عافية

نظام صحي لإنقاص الوزن سريعا وتطهير الجسم من السموم!

فرناس حفظيaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       1 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يرغب الكثيرون في إنقاط الوزن بشكل سريع  دون تكبد عناء كبير للحصل على جسم رشيق ومتناسق ، لكن معظم الحميات تكون لصالح التخسيس على حساب العوامل الصحية ، لذا نقدم لكم نظام غذائي صحي يؤدي إلى خسارة كيلوغرامات كثيرة منذ الأسبوع الأول مع تنظيف الجسم من السموم، ويمكن اتباعه لمدة شهر فقط وفق خبراء التغذية:

عدم تناول:

  1. الطعام المقلي

  2. كل الزيوت باستثناء زيت الزيتون النيء

  3. كل منتجات الحليب على غرار الأجبان والألبان

  4. كل الصلصات المصنّعة على غرار الخردل والمايونيز والكتشاب وغيرها

  5. خبز القمح والاستعاضة عنه بخبز الشوفان من دون خميرة

تناول:

  1. بدء النهار بكوب من الماء الفاتر مع زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون الحامض

  2. 3 حصص من الفاكهة يومياً

  3. 3 حصص نيئة من الجوز أو اللوز

  4. اللحم المشوي بلا دهون مرة أسبوعياً

  5. صدر الدجاج المشوي أو المسلوق مرة إلى مرتين أسبوعياً

  6. كل أنواع الخضروات

  7. حبّة أفوكادو عند الجوع 3 مرات أسبوعياً.

vernas hefzy

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