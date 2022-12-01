نظام صحي لإنقاص الوزن سريعا وتطهير الجسم من السموم!

يرغب الكثيرون في إنقاط الوزن بشكل سريع دون تكبد عناء كبير للحصل على جسم رشيق ومتناسق ، لكن معظم الحميات تكون لصالح التخسيس على حساب العوامل الصحية ، لذا نقدم لكم نظام غذائي صحي يؤدي إلى خسارة كيلوغرامات كثيرة منذ الأسبوع الأول مع تنظيف الجسم من السموم، ويمكن اتباعه لمدة شهر فقط وفق خبراء التغذية:
عدم تناول:
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الطعام المقلي
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كل الزيوت باستثناء زيت الزيتون النيء
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كل منتجات الحليب على غرار الأجبان والألبان
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كل الصلصات المصنّعة على غرار الخردل والمايونيز والكتشاب وغيرها
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خبز القمح والاستعاضة عنه بخبز الشوفان من دون خميرة
تناول:
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بدء النهار بكوب من الماء الفاتر مع زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون الحامض
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3 حصص من الفاكهة يومياً
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3 حصص نيئة من الجوز أو اللوز
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اللحم المشوي بلا دهون مرة أسبوعياً
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صدر الدجاج المشوي أو المسلوق مرة إلى مرتين أسبوعياً
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كل أنواع الخضروات
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حبّة أفوكادو عند الجوع 3 مرات أسبوعياً.