83 % من عشاق كرة القدم يفضلون مشاهدة المباريات عبر الهاتف

340 مليون مستخدم لـ “سناب” يشاهدون محتوى رياضي مُمتع بنهاية بطولة كأس العالم 2022

جدة : البلاد

يتمكّن مستخدمو “سناب شات” من “الجيل زد” الذين يتفاعلون مع نتائج وأخبار كرة القدم؛ ويتخطى عددهم 340 مليون شخص من مشاهدة محتوى رياضي متنوع ومشوق، بالإضافة إلى التفاعل مع تجارب الواقع المعزز المبتكرة والغامرة، ومشاهدة برامج منصتي ديسكفري وسبوت لايت بالتزامن مع انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

جاء ذلك من خلال إبرام “سناب” شراكات مع عدداً من المنصات الإعلامية، ومؤسسات البث الإقليمية الرائدة بما في ذلك “بين سبورت”، و”إم بي سي” وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية و”روتانا” لبث أبرز الأحداث والبرامج الحوارية المرتبطة بالبطولة، احتفالًا بأكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وقعت “سناب” مع منصات النشر الرقمية على غرار “أغسطس” بهدف نشر آخر التطورات والأخبار من عالم كرة القدم؛ وأبرز صناع المحتوى من المنطقة لتسليط الضوء على أبرز الموضوعات المتعلقة برياضة كرة القدم بمن فيهم “عدنان” في قطر و”هدى سبورتس” التي ستجري لقاءات حية مع المشجعين، لتجعل عشاق كرة القدم أكثر قرباً إلى الحدث.

وتُعد هذه الشراكات دعمًا للمستخدمين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 83% من عشاق كرة القدم يفضلون استخدام هواتفهم أثناء مشاهدة المباريات، حيث يرسل المشجعون رسائل إلى أصدقائهم ويتفاعلون مع المحتوى طوال المباراة.

وأظهرت أبحاث آخرى أن 55% من مستخدمي “سناب شات” يشاركون مواضيع متعلقة بالرياضة، بينما يتواصل 58% منهم مع بعضهم البعض حول مواضيع تتعلق بالرياضة.

إضافة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يقدر بوجود حوالي 5 مليارات عاشق لرياضة كرة القدم في العالم، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية، وتشير التوقعات أيضاً إلى أن ما يزيد على مليون متفرج سيحضرون مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة في قطر، وسيشاهد المنافسات جماهير عالمية غفيرة تزيد على 3 مليارات شخص وذلك عبر أجهزة التلفاز في منازلهم.

وعلى صعيد متصل، قال فيصل محمود الرئيسي، مدير إدارة الإعلام الرقمي لدى “بين سبورت” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ندرك أن عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحمسون جداً لحضور ومشاهدة نهائيات بطولة كأس العالم التي تتم استضافتها للمرة الأولى في المنطقة على الإطلاق، ونعمل على تخصيص مساحات واسعة لعرض محتوى مميز خلال هذا الحدث التاريخي، حيث تعزز سناب من شغف المستخدمين بهذه الرياضة الساحرة”.

وفي السياق ذاته، علقت سارة أبو زهرة، مدير استراتيجيات الشراكات الإعلامية والبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “سناب”، قائلة: “متحمسون جداً للتفاعل مع جمهورنا من خلال المحتوى الرياضي الذي يوفره عدد من أبرز صانعي المحتوى والناشرين ووسائل الإعلام في المنطقة بشكل حصري للمنصة”.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي “سناب” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواصل النمو بمعدلات ملحوظة، حيث وصل إلى أكثر من 75 مليون مستخدم. وفي عام 2021، شاهد ما يزيد على 200 مليون شخص المحتوى الرياضي عبر المنصة من خلال خاصيات ومنصات مميزة مثل ديسكفر لعرض آخر وأبرز المقتطفات الرياضية وتعليقات وتحليلات أبرز المذيعين عبر المحطات الفضائية ومنصات النشر الرقمية، علاوة على أهم اللقطات من لاعبي وفرق ودوريات كرة القدم حول العالم.