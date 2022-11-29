“الجوازات” تدشن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

الرياض : البلاد

دشن معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل لأصول الدولة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.