المحليات

“الجوازات” تدشن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      29 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

دشن معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل لأصول الدولة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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