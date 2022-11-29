الاستدامة هي اعتبار مهم في شراء التجارة الإلكترونية وفقًا لأبحاث فيديكس

جدة : البلاد

أظهر استطلاع فيديكس الذي ركز على الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء آسيا اتجاهات مماثلة لكيفية إعطاء المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولوية للاستدامة في قرار الشراء في التجارة الإلكترونية

يُظهر بحث التجارة الإلكترونية الأخير الذي أجرته شركة فيديكس إكسبريس، التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز

(NYSE: FDX)، وأكبر شركة نقل سريع في العالم، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة تقلل من أهمية الاستدامة، والتي يعتبرها المستهلكون جانباً أساسياً عند اتخاذ قرارات الشراء.

صرح 75٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع أن عملائها يهتمون أكثر باستلام سلعهم في أسرع وقت ممكن بدلاً من التسوق المستدام. يعتقد 73٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا أن استلام البضائع بأرخص سعر ممكن هو أكثر أهمية للعملاء. تظهر رؤى المستهلكين أن الواقع مختلف تمامًا.

استطلعت دراسة What’s Next in E-Commerce الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين في 11 سوقًا آسيويًا بارزًا في يوليو 2022. واستكشف الاستطلاع التطور المستمر للتجارة الإلكترونية في آسيا وحدد الاتجاهات التي يمكن أن تعزز نموها في المستقبل.

نتيجة رئيسية: يريد المستهلكون الاستدامة والسرعة معاً

حدث النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية خلال الجائحة حيث استمرت تضخمت مخاوف المستهلكين بشأن البيئة. بالنسبة لعدد كبير من المستهلكين، فإن مستقبل الكوكب هو على رأس اهتماماتهم، وهم لا يريدون المساومة – فهم يريدون الاستدامة والتسليم السريع. أعرب 67٪ ممن شملهم الاستطلاع عن اهتمامهم باستلام سلعهم المطلبوبة عبر الإنترنت بطريقة مستدامة.

يُظهر بحث التجارة الإلكترونية أن 8 من كل 10 مستهلكين يتوقعون أن تسعى شركات التجارة الإلكترونية التي يشترون منها لمتابعة نماذج أعمال مستدامة. يفضل 7 من أصل 10 أيضًا الشراء من الشركات التي لديها سياسة بيئية واجتماعية وحوكمة فعالة. يقدم هذا فرصة مثيرة للاهتمام للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في ممارسات أكثر استدامة.

من المرجح أيضًا أن يأخذ المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة اعتبارات الاستدامة في الاعتبار أثناء اتخاذ قرار الشراء . وفقًا لدراسة أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) ، يُلاحظ هذا الاتجاه أيضًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع حيث قال 53٪ من المشاركين أنهم سيشترون دائمًا أو في كثير من الأحيان منتجات صديقة للبيئة.

اتخاذ نهج أكثر استدامة للتسليم

قالت كوال بريت، الرئيس الإقليمي لفيديكس إكسبريس آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: لم تعد الاستدامة عنصرًا إضافياً اختيارياً للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بتوسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. يرى المستهلكون بشكل متزايد أنه جزء أساسي وغير قابل للتفاوض من عملية صنع القرار. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحدث فرقًا فوريًا من خلال التفكير في الخدمات اللوجستية التي تربط سلسلة التوريد الخاصة بهم على طول الطريق إلى المستهلك النهائي. في فيديكس، نحن نتخذ بالفعل خطوات ملموسة للتخفيف من تأثير التسليم على الكوكب.

تتبع فيديكس طريقاً متعدد المسارات لتقليل انبعاثات الكربون في دورة التسليم بهدف تحقيق عمليات عالمية خالية من الكربون بحلول عام 2040. يتضمن ذلك الاستثمار في السيارات الكهربائية لتسليم الميل الأخير، والحلول الرقمية مثل وثائق التجارة الإلكترونية التي تتيح للعملاء تقديم مستنداتهم الجمركية إلكترونيًا، بما يقليل نفايات الورق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم فيديكس بتنفيذ حلول مثل التغليف القابل لإعادة الاستخدام للمساعدة في تقليل النفايات في عملية الشحن.