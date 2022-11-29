استكشاف اتجاهات تقنية الإعلانات وخطط الحوافز لعام 2023

جدة : البلاد

شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً هائلاً على تبني اتجاهات تقنية الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق على الإعلانات في المنطقة 5.07 مليار دولار أمريكي. يعتمد المعلنون لفترة طويلة، على تفضيلات وعادات المستهلكين من أجل ابتكار طرق إبداعية تمكنهم من ترويج علاماتهم التجارية. ومن ثم، فإنه من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تبقى العلامات التجارية في الصدارة وتتطور على نحو يواكب الديناميكيات المستجدة والركائز الأساسية للإعلانات، بدءاً من الاستهداف الدقيق إلى وضع نماذج الجمهور المتماثل، وصولاً إلى الجماهير الخاصة والتحليل المتعمق.

التحول نحو نهج الإعلانات المبرمجة وبيانات الطرف الأول في عصر خال من ملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

لقد أصبح جمع بيانات الطرف الأول ضرورياً لتقديم تجربة مطوّرة للعملاء من خلال مجموعات بيانات الطرف الأول، ومن المهم للعلامات التجارية أن تبحث عن طرق فعالة لجمع البيانات وتصنيفها وتفعيلها من خلال عروض القيمة المقترحة التنافسية.

تم تطوير عملية تقديم عروض الأسعار في الإعلانات المبرمجة، ويتم الدفع مقابل أفضل المستخدمين فقط. تُمكِّن الإعلانات المبرمجة جهات التسويق من استهداف الجماهير في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة من خلال الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا الحسابية.

تشكل قاعدة المستخدمين الهائلة لأجهزة هواوي وتطبيقاتها بعضاً من أبرز المزايا المحفزة والداعمة للمبيعات، إلى جانب “معرف الإعلان المفتوح” (OAID) من هواوي، وهو معرّف جهاز مؤقت يمكن استخدامه لتزويد المستخدمين بإعلانات مخصصة، كما أنه يوفر الحماية لمعلوماتهم الشخصية. من المهم أيضاً ملاحظة مدى ملاءمة “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads وتوفرها بأسعار معقولة ومجدية من حيث التكلفة، حيث لا يتم احتساب أي رسوم على استخدامها حالياً. وفي حين تشكل الأعداد الهائلة لأجهزة هواوي وتطبيقاتها ميزة تنافسية قوية ومثبتة، فهذا يشير إلى أنها ستحقق مزيداً من التوسع والانتشار بمرور الوقت. تسعى هواوي من خلال استراتيجيتها (1+8+N) إلى دمج عروض ومزايا “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads في محفظة الشركة التي تضم أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة إنترنت الأشياء.

الاختيار الأمثل لمستخدمي “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads

إن “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads هي منصة تسويق متطورة للهاتف المحمول تعمل على تحسين كفاءة أداء الإعلانات للوصول إلى السكان من جيل الشباب المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا.

تضمن هواوي الوصول إلى جمهور كبير ومتزايد، مما يجعلها ميزة جذابة وقيّمة لوكالات الإعلان والعلامات التجارية. بإمكان المعلنين رصد اهتمامات المستخدمين من خلال تتبع سلوكهم في التطبيق بهدف اكتساب تصورات ورؤى حول دورة حياة البيانات الكاملة عبر تطبيقات مختلفة للتعرّف على سلوكيات المستخدم بموافقة المستهلكين. وهنا يكمن دور منصة إدارة البيانات من هواوي التي تساعد المعلنين على توصيل رسائلهم الإعلانية إلى الجمهور المستهدف بكفاءة عالية مع ضمان وصولها ومشاهدتها من قبل الشريحة المطلوبة من المستخدمين. كما توفر “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads “معرف الإعلان المفتوح” (OAID) و”حساب إعلانات جوجل” (GAID) لإتاحة إعلانات مخصصة للمستخدمين مع حماية الخصوصية. و”معرف الإعلان المفتوح” هو معرف جهاز غير دائم يتم تقديمه من قبل أدوات “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads ، وهو يشبه إلى حد كبير المعرف الفريد العالمي (UUID) الذي يتم إنشاؤه بناءً على خوارزميات مملوكة لشركة هواوي.

أحدث المزايا المبتكرة لتجربة استخدام محسّنة

بإمكان العلامات التجارية الاستفادة من “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads لتصميم حملات إبداعية وجذابة عن طريق استخدام العديد من الحلول الرقمية، وفقاً للمواصفات الفنية المختلفة ونماذج الأعمال. تم إدخال هذه المزايا في المنصة لتمكين الناشرين والعلامات التجارية والوكالات والمنصات التقنية من الاستفادة من العديد من حلول الإعلانات الرقمية المبتكرة. يقدم حل “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads مجموعة متنوعة من المزايا التي تتيح منافع تسويقية حصرية مثل: دمج الموارد عبر الإنترنت ومن دون الاتصال بالإنترنت، وإطلاق حملات ترويجية عبر الإنترنت مدعومة بقدرات التجارة الإلكترونية. كما توفر “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads أيضًا حلول التجارة الإلكترونية لقاعدة المستخدمين الهائلة، مثل الاستهداف الدقيق لجمهور التجارة الإلكترونية، وإعلانات التسوق الديناميكية، وعروض تكلفة النقرة المحسّنة (oCPC)، بالإضافة إلى إعادة الاستهداف لتحقيق المزيد من النجاح للشركة.

تتيح “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads قنوات إعلانية تفاعلية استناداً إلى سمات وفئات الجمهور المستهدف الذي يتمكن المسوقون من خلاله اتخاذ مسار لا محدود من حيث عدد مرات الظهور والنقرات والمشاركة. من ضمن هذه القنوات المتاحة: متجر AppGallery، والعرض المبرمج وشبكة البحث، والتي تحتوي كل منها على فئات فرعية من الممكن أن تساعد في تحديد طريق النجاح.

وكمثال على القدرات الهائلة التي تمتلكها المنصة، قدمت “إعلانات هواوي”HUAWEI Ads الدعم لتطبيق “شيك بوينت” Chicpoint لإطلاق حملات في جميع أنحاء منطقة الخليج (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت)، وذلك بالاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا الترويجية على متجر AppGallery، بما فيها البطاقات الترويجية والإعلانات العلوية والتصنيفات. كما روجت لها من دون الاتصال بالإنترنت في متاجر هواوي لمساعدة المعلنين في تحسين رواج وانتشار عروض منتجاتهم وخدماتهم. وقد تمكن تطبيق “شيك بوينت” Chicpoint من مضاعفة عدد مرات تنزيله بنسبة 40% وزيادة إيراداته الشهرية بنسبة 40% من خلال خفض تكاليف تشغيل التطيق إلى أقل من دولار أمريكي.

برامج الحوافز القيّمة والجذابة التي سيتم تنفيذها في عام 2023

استعداداً لاستقبال عام 2023، سيقدم برنامج “بارتنر شاينينغ 2023” (Partner Shining Program 2023) من “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads مجموعة من الخطط والبرامج القيّمة التالية التي ستعود بالنفع على جهات التسويق:

– برنامج شريك النشر:

تقوم “إعلانات هواوي”HUAWEI Ads بتقاسم الإيرادات مع شركاء وسائل الاعلام من الطرف الثالث، وذلك بناءً على أحجام وتدفقات حركة المرور؛ في حين أن وسائل الأعلام المشاركة في برنامج “بارتنر شاينينغ 2023” (Partner Shining Program 2023)، ستحصل على 10٪ إضافية من دخل “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads.

– برنامج شريك وكالة الإعلان:

تشجع “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads شركائها على التقدم والتطور جنباً إلى جنب مع فريق هواوي من خلال توفير دعم المبيعات والدعم التشغيلي لضمان الربحية. يهدف البرنامج إلى مساعدة العملاء في تحسين وتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بهم، بالإضافة إلى العمل على توطيد الشراكة من خلال توفير دعم تشغيلي جيد والتعاون عن كثب مع فرق تطوير الأعمال لضم مزيد من المعلنين إلى منصتنا.

ضمان نجاح الحملات الترويجية

– شريك حل وسائل الإعلام

بفضل ما تزخر به هواوي من مخزون حصري وشبكة عرض عالمية، سيتمكن المعلنون من التواصل والتفاعل مع المستخدمين الحصريين لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وجمهور “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads الكبير عند اختيار إستراتيجية وسائل الإعلام الخاصة بكم.

– شريك الحملة الترويجية:

ستضمن “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads نجاح حملتك من خلال اقتراح حلول كافية وملائمة، بما في ذلك مواردنا المتاحة عبر الإنترنت وخارج نطاق الانترنت. كما تلبي الحملة احتياجات العملاء على طول هذه الرحلة بالكامل، بدءاً من التصميم الإبداعي إلى التنفيذ وتحليل نتائج ما بعد التسليم.

خطة عمل مشتركة مع المعلنين

ستقوم “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads بمقارنة الأداء في ظل ظروف مختلفة، وستتمكن من خلال عروضها المناسبة من تحقيق معدل مشاركة مرتفع، وهو ما يلعب دوراً كبيراً في نجاح الحملة.