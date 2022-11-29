توفير محتوى يعزز قدرة طلبة المملكة على التركيز ويحسن أدائهم في المهام الدراسية بـ7 لغات

جدة : البلاد

كشف استطلاع عالمي عن تصنيف إحدى منصات محتوى الدعم النفسي التي تعزز من قدرة الطلاب على التركيز والاسترخاء، ضمن أفضل 15 علامة تجارية بالنسبة للدارسين عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لما ذكرته “شيج ستادي باك” Chegg study pack.

وتقدّم المنصة محتوى متخصص يزيد على 100 قصة مدونة بـ ٧ لغات مُختلفة، إضافة إلى مقاطع موسيقية حصرية، تساعد على التأمل والاسترخاء والنوم بسرعة وعمق، والتخلص من القلق والتوتر، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة عالمية، تُمكن مستخدمي “شيج” في المملكة العربية السعودية وحول العالم في الوصول إلى مئات الساعات من المحتوى المُميز الذي تطرحه منصة “كالم بريميم” Calm premium

وتعليقًا على الشراكة، قال ميتش سبولان، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التسويق في “شيج”: “في إطار عملية امتدت لأكثر من 10 سنوات، استطعنا في تطوير مفاهيم رائدة ترتكز حول سلوك الطلاب، لمساعدتهم على التعلم بشكل أفضل، وبناءً على هذه الخبرات، فإننا على دراية بما يشعر به الطلاب خلال هذه المرحلة من إرهاق وتوتر وقلق، الأمر الذي يلقي بظلاله على نجاحهم الأكاديمي”.

كما أكد “سبولان” أن التأمل سيسهم بالحد من شعور الطلاب بالقلق والتوتر، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على التركيز في التعلم وتحسين قدراتهم الذهنية، مضيفًا: “من هذا المنطلق، نحن فخورون بالشراكة مع المنصة المفضلة لطلابنا؛ لإثراء حالتهم الذهنية عبر كافة الصعد، وتعزيز قدرتهم على التركيز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في تعليمهم العالي”.

ومن جهته، عقب فيرغال ووكر، نائب رئيس قسم الشراكات لدى “كالم”، قائلًا: “نحن متحمسون لهذه الشراكة لمساعدة الطلاب على التركيز بشكل أفضل، وخفض توترهم، وتحسين قدرتهم على إدارة مخاوفهم من خلال المحتوى الجذاب والمميز والباعث على الهدوء والسلام النفسي الذي يسهل الوصول إليه”.

والجدير بالذكر أن الاستطلاع المشار إليه سابقًا شمل 21 دولة، وأوضح أن ما يقرب من ربع الطلاب في المملكة العربية السعودية (23٪) شعروا بأن صحتهم النفسية قد ساءت منذ عودتهم إلى الدوام المدرسي التقليدي بعد انتهاء قيود الإغلاق أثناء جائحة كورونا.

كما بين مدى معاناة نحو ثلاثة أرباع الطلاب في المملكة العربية السعودية (73٪) ممن تراكمت عليهم الديون أو القروض المتعلقة بالدراسة من عدم القدرة على النوم بسببها، في حين يشعر 64٪ منهم بالقلق الشديد بشأن القروض الدراسية، الأمر الذي حتّم عليهم اللجوء للمساعدة الطبية كنتيجة لذلك.