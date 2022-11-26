طريقة عمل صوص الفانيليا

وصفة صلصة فانيليا لذيذة ومتعددة الاستخدامات وسهلة التحضير

المقادير اللازمة

نصف كوب حليب

نصف كوب كريمة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق كبيرة سكر

4 صفار بيض كبير

طريقة العمل

يضاف الحليب والكريمة إلى القدر ويغلى المزيج على نار خفيفة ثم يرفع

اخفقي صفار البيض والسكر معًا في وعاء متوسط ​​الحجم

اغرفي مزيج الحليب الدافئ ببطء في خليط صفار البيض أثناء الخفق بسرعة

ستؤدي إضافتها بسرعة كبيرة إلى طهي صفار البيض وتتسبب في تخثر الصلصة

أعيدي المزيج في القدر وسخنيه على نار متوسطة حتى تتكاثف الصلصة وتغطي ظهر الملعقة حوالي 5 إلى 6 دقائق

ترفع عن النار وتضاف الفانيليا بمجرد أن تبرد

قدميها دافئة أو باردة في الثلاجة