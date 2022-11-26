المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صوص الفانيليا

نيفين عباسaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      26 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة صلصة فانيليا لذيذة ومتعددة الاستخدامات وسهلة التحضير

المقادير اللازمة

نصف كوب حليب
نصف كوب كريمة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملاعق كبيرة سكر
4 صفار بيض كبير

طريقة العمل

يضاف الحليب والكريمة إلى القدر ويغلى المزيج على نار خفيفة ثم يرفع
اخفقي صفار البيض والسكر معًا في وعاء متوسط ​​الحجم
اغرفي مزيج الحليب الدافئ ببطء في خليط صفار البيض أثناء الخفق بسرعة
ستؤدي إضافتها بسرعة كبيرة إلى طهي صفار البيض وتتسبب في تخثر الصلصة
أعيدي المزيج في القدر وسخنيه على نار متوسطة حتى تتكاثف الصلصة وتغطي ظهر الملعقة حوالي 5 إلى 6 دقائق
ترفع عن النار وتضاف الفانيليا بمجرد أن تبرد
قدميها دافئة أو باردة في الثلاجة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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