“فيناسترا” تتعاون مع منصة “بلوك تشين” من “فراغموس تشين”

جدة : البلاد

أعلنت شركة “فيناسترا” اليوم عن تعاونها مع “فراغموس تشين” Fragmos Chain، وهي منصة “بلوك تشين” تقوم بتحويل عمليات إنجاز المعاملات بين المؤسسات المالية إلى التكنولوجيا الرقمية، وذلك بهدف تزويد عملاء فيناسترا بقدرات تكامل مبتكرة مع منصة “فيناسترا ساميت” Finastra Summit، وهو حل سوق تداول المشتقات خارج البورصة من “فيناسترا”. كما أن التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات، عبر سحابة FusionFabric.cloud، يمكّن البنوك حول العالم من تحويل منتجات تداول المشتقات خارج البورصة الخاصة بها إلى التكنولوجيا الرقمية لتقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بالعمليات اليدوية.

وأشار دانييل إيفانيير، الرئيس التنفيذي في “فراغموس تشين” قائلاً، “ستساهم شراكتنا مع فيناسترا في تغيير طريقة مزاولة البنوك للعمليات فيما بينها. ومن خلال إجراء التحويل الرقمي لعملية تأكيد جميع المشتقات وأتمتة جميع عمليات ما بعد التداول ومهام التوثيق المعقدة، مثل تلك المتعلقة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، والاستغناء عن استخدام الأوراق، فإننا نساعد البنوك على تبسيط عملياتها والتداول بكفاءة وأمان وتقليل المخاطر ورأس المال والتكاليف. وإنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع فيناسترا وتقديم خدمة عالية القيمة للبنوك باستخدام منصة أسواق رأس المال الخاصة بها والرائدة في القطاع.”

وتجدر الإشارة إلى أن “فراغموس تشين” هي منصة “بلوك تشين” قائمة على السحابة وتقدم الجيل التالي من عمليات ما بعد تداول المشتقات. ومن خلال تكاملها مع حل منصة أسواق رأس المال من فيناسترا، ستستفيد البنوك من مزامنة عمليات التداول من خلال العقود الذكية ومجموعات البيانات الكبيرة لزيادة الكفاءة وتحسين إعداد التقارير للهيئات التنظيمية. ومن خلال تبني السحابة وتكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT)، ستتمكن البنوك من مطابقة عمليات التداول والأحداث والتدفقات النقدية لإجراء تسوية سلسة وفي الوقت المناسب بطريقة تعاونية. كما يمكن للبنوك أيضاً تخزين بياناتها بشكل آمن وتبادلها مع نظرائها من البنوك الأخرى في الوقت الفعلي.

وقال بينوا ريكيت، الرئيس التنفيذي للمنتجات والخزينة وأسواق رأس المال في فيناسترا، “تمكننا شراكتنا من تحويل نماذج أعمال عملائنا من خلال توفير بنية تحتية رقمية للأسواق مدعومة بتكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT). وسيساعد تكامل “فراغموس تشين” مع منصة “ساميت” Summit من فيناسترا، عبر منصتنا المفتوحة للابتكار FusionFabric.cloud، على تقليل التحديات المرتبطة بعمليات ما بعد التداول التقليدية مثل التسويات والنزاعات لدعم النمو المستمر للبنوك. ونحن سعداء لشراكتنا مع “فراغموس تشين”، لنتيح لعملائنا الاستفادة من منافع نظامنا الإيكولوجي، بالإضافة إلى منصة التداول الخاصة بنا ذات مستوى الأداء الرفيع.”