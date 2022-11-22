منطاد جرينيد الهوائي يحلق في سماء الرياض

الرياض – البلاد

شهدت مدينة الرياض حفلاً أسطورياً وخيالياً لفت إليه الأنظار وشد له الإنتباه وذلك بحضور عدداً كبيراً من الشخصيات الهامة والإعتبارية من مسؤولين ورجال وسيدات أعمال ونجوم الرياضة ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي والإعلاميين من السعودية وعدة دول من الوطن العربي ومنها الكويت، الأردن، قطر، الامارات وفلسطين. مما جعله يعد كإحدى اهم الفعاليات المشابهة لفعاليات موسم الرياض، من خلال المنطاد الهوائي والذي يحمل شعار العلامة التجارية (جرينيد) كتدشين جديد لمنتج غذائي حديث الابتكار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

ولذا بات الانتقال إلى العلامة التجارية الجديدة (جرينيد) في ساحة الوجبات الخفيفة الصحية ضرورة ملحة لاسيما وأن ألواح البروتين منها حصلت على جائزة ” البروتين بار الأكثر مبيعاً ” في المملكة المتحدة للعامين ٢٠١٦ و٢٠١٩.

هذا ويأتي دخول هذا المنتج الغذائي الحديث للسوق السعودي متماشياً مع رؤية 2030 وهدفها المتمثل في تمكين وتعزيز ودعم أسلوب الحياة الصحي العصري والرياضي بصفة عامة ، إضافةً إلى أنه بجعل هذه العلامة التجارية (جرينيد) بمتناول يد المستهلك في سوق المملكة العربية السعودية بالتأكيد نقطة إنطلاق قوية للأغذية الصحية والتي يحتاجها الرياضيين بالإضافة للمهتمين بالرشاقة و الحمية و لكل الأشخاص الذين يسعون لتحقيق نمط حياة صحي متوازن في الحياة اليومية ،وكما انه سوف يفيد هذا المنتج الغذائي الجديد رواد الأندية و الصالات الرياضية، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال الذين يحتاجون لوجبات خفيفة في مقر أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (جرينيد) شركة بريطانية رائدة في مجال الوجبات والأغذية الصحية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن المشبعة، وقد تأسست في عام ٢٠١٠ وحالياً لديها فروع متنوعة في أكثر من (٨٠) دولة على مستوى العالم هذا وسوف تكون السعودية هي المحطة الرئيسية تسويقيا وتوزيعيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.