الهند تفتتح أول مطار الجرين فيلد ( الحقل الأخضر) في ولاية آروناشال براديش

نيو دلهي : البلاد

اطلقت الهند أول مطار الجرين فيلد يقع في أقصى ولاية آرونشال براديش الهندية الذي قام افتتاحه رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي مؤخراً سيعزز الإتصال في المنطقة الشمالية الشرقية وسيساهم مطار Donyi Polo الجديد في العاصمة تابع لولاية آروناشال براديش في نمو التجارة والسياحة في المنطقة في حين أنه يخدم مليوني شخص يعيشون ويعملون في المناطق النائية في المنطقة الشمالية الشرقية.

وبمناسبة افتتاح المطار الجديد ، قال وزير القانون والعدل الهندي كيرين ريجو ” أن افتتاح المطار يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الإتصال في ولاية آروناشال براديش وهذا اليوم يتحقق الحلم بوجود مطار في الولاية ” على حد قوله . كما أوضح الوزير أنه نظراً لأهمية الإتصال الجوي بالعاصمة آروناشال براديش، فقد تم انشاء مطار الحقل الأخضر على مساحة 694 فداناً من الأرض في منطقة هولونجي على بعد 25كم من إيتاناغار.

وذكر في بيان صدر بهذه المناسبة مشيراً إلى أنه يوجد للمطار مدرج بمساحة 2300 متر يتناسب من أجل تشغيل الطائرات من نوع A-320 لإستيعاب 300 راكب خلال وقت الذروة حيث ستكون صالة المطار عبارة عن مبنى موفر للطاقة مع توفير الإستخدام المتوازن للزجاج وألواح الجدران وفي الوقت نفسه تم تجهيز المطار بأضواء LED في جميع المناطق و محركات موفرة للطاقة لوحدات AHU وضاغطات التيار المتردد والناقلات والمضخات وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك أنها ستسمح محطة معالجة مياه الصرف الصحي من خلال استخدام المياه المعالجة للبساتين والمشاتل .

وبحسب البيان الصادر أن مشروع تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 150 كيلواط من اجل استخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً في حيز التنفيذ .

من المعروف أن إيتاناغر، عاصمة ولاية آروناشال براديش ، هي مزيج غني من المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية العظيمة والموارد المبنية والمؤسسات ذات الأهمية الإجتماعية والثقافية الكبيرة مع المناظر الخلابة وتجارب المغامرة وتعد المدينة دليلاً صغيراً للثقافة والتقاليد الغنية في آروناشال براديش.

وتجدر الإشارة أنه لا يوجد مطار بالقرب من إيتاناغر بينما أقرب مطار هو مطار ليلاباري ( Lilabari) الذي يقع على مسافة 80 كم في ولاية آسام والوصول إليه يستغرق حوالي ثلاث ساعات عن طريق البر.

حالياً أن هناك ثلاثة مطارات عاملة في المناطق التابعة للولاية وهي كل من Tezu و Passighat و Zero حيث يقع مطار دوني بولو ( Donyi Polo ) الذي تم افتتاحه حديثاً في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية آروناشال براديش المتاخمة لولاية آسام وبالتالي سيكون للمطار منطقة تجمع واسعة بما في ذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من آروناشال براديش بينما الأجزاء الشمالية من ولاية آسام .

ومن المتوقع أن المطار سيخدم أكثر من مليوني نسمة من عدة مناطق مجاورة مثل كورنج كومي، وكرادادي، وسوباسري السفلى ، وشرق كامينج وباكي كيسانج وكذلك منطقة كاملي من ولاية آروناشول براديش ، وبيشوانات ومحافظة لاكيموبر من ولاية آسام .

بينما شدد رئيس الوزراء ناريندار مودي على ضرورة تحويل ولاية آروناشال براديش إلى بوابة رئيسية لجنوب شرق آسيا من خلال تطوير البنية التحتية الحديثة في جميع أنحاء الولاية بالإضافة إلى ذلك أن المطار الجديد سيعمل كمحور للإتصال الجوي في الولاية من خلال ربط حتى أبعد المناطق وفي الوقت نفسه أنه سيلعب دوراً حيوياً في توفير الإغاثة للمناطق المتضررة بشكل أسرع في حالة الكوارث الطبيعية .

وقال رئيس وزراء آروناشال براديش بيما خاندو بمناسبة افتتاح مطار دوني بولو ” أن هذا اليوم هو يوم تاريخي للولاية بأكملها وهذا المطار الجديد لن يعزز الإتصال فحسب بل أنه سيوفر أيضاً زخماً للتنمية الإقتصادية في هذه المنطقة. وحضر حفل الإفتتاح كل من محافظ آروناشال براديش العميد المتقاعد / بي دي ميشرا ، ونائب رئيس الوزراء لولاية آروناشال براديش تشونا يمن وعضو البرلمان نابام ريبيا .