صحة و عافية

هل تعرف رياضة المشي بالعصى؟.. فوائد وقواعد يجب معرفتها

ahmed saeedaccess_time18 / ربيع الآخر / 1444 هـ      12 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

هل سمعت يوما عن رياضة المشي باستخدام زوج من العصي الإسكندنافية، عليك معرفة فوائدها.

هذه الرياضة يتم فيها دعم المشي السريع باستخدام زوج من العصي في تناغم مع الخطوات.

يقول الدكتور مارتن رينيو، طبيب العظام الألماني، إن رياضة المشي باستخدام العصي المعروفة أيضا باسم المشي الشمالي (Nordic Walking) تقدم لك فوائد صحية كثيرة.

وذلك لأنها تدرب العديد من العضلات وتحمي المفاصل، وتساعد على زيادة قوة التحمل وتنمية قدرات التوازن العصبي العضلي.

وحسب الدكتور رينيو، فإن المشي باستخدام العصي مناسبا لكل الأعمار.

وخصوصًا كبار السن والأشخاص غير الرياضيين، وكذلك المصابين بالبدانة أو هشاشة العظام أو مشاكل المفاصل.

وعن التكرار المناسب للرياضة، قال رينيو إن الأشخاص المبتدئين عليهم المشي باستخدام العصي مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.

وذلك لمدة 45 إلى 60 دقيقة في المرة الواحدة، مع ضرورة أداء تمارين الإحماء قبل الممارسة وتمارين الإطالة بعدها.

ahmed antar

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