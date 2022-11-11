هالاند: ربما المدافعون يخافون مني!

قال الدولي النرويجي ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند :

إن المدافعين في الدوري الإنجليزي ربما أصبحوا خائفين منه.

وتحدث هالاند إلى برنامج “Box to Box” الذي يُنشر عبر شبكة “GOAL” في حوار حصري عن تجربته في الملاعب الإنجليزية مع مانشستر سيتي.

هالاند انتقل من من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي طليعة الموسم الجاري 2022-2023 مقابل مبلغ مالي وصل إلى 60 مليون يورو.

وأدهش اللاعب الأشقر الجميع في إنجلترا بتسجيله 23 هدفًا من 17 في كل المباريات مع مانشستر سيتي، فضلًًا عن تقديم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأجاب هالاند عند سؤاله حول ما إذا كان المدافعون يخافونه.. :”لا أعرف، يمكنك أن تسألهم، سيقولون لا على الأرجح، لكن ربما هم خائفون”.

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من بين 23 هدفًا سجّلهم هالاند هذا الموسم، 18 كانوا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعل اللاعب رعبًا حقيقيًا لمدافعي البريميرليغ.

وأحرز هالاند 3 ثلاثيات “هاتريك” هذا الموسم في البريميرليغ، أمام كريستال بالاس في الفوز (4-2) ونوتنغهام فورست (6-0) ومانشستر يونايتد (6-3).