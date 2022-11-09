بصمة اتحادي تكرم د. هاشم عبده هاشم

جدة- ‏البلاد

كرمت (بصمة اتحادي) مساء أمس الثلاثاء، الدكتور هاشم عبده هاشم، أحد أعلام ‏الصحافة السعودية وأحد رواد الصحافة الرياضية، عضو مجلس الشورى سابقا، عضو ‏مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ورئيس تحريرها الأسبق، ورئيس تحرير صحيفة” البلاد” ‏الأسبق أيضا.‏

حفل التكريم ‏شاركت فيه رموز اتحادية مشهود لها بدعم النادي، ولها حضورها ‏الاجتماعي الكبير؛ منهم نجوم تركوا بصمة كبيرة في مسيرة (العميد)، وإعلاميون لهم ‏حضورهم عبر أجيال متعاقبة، فكان من بين الحضور الفريق أسعد عبد الكريم، والمهندس ‏حاتم باعشن، وأ. عمر أحمد ‏مسعود، وقادة الاتحاد في العصر الذهبي (عبدالمجيد ‏وعبدالرزاق وعبدالله بكر)،بالإضافة إلى إبراهيم بخيت، ‏وفريد زاهد، وطلعت زارع، والمحامي عادل ‏بارباع.‏

بحضور منظمي التكريم أعضاء (بصمة اتحادي) طلال سنبل، وحسن باصفار، ‏وإبراهيم كنداسة، وبندر العميري، وسمير غالب، وسعود جستنية، ‏وهاني باحارث، وهاني ‏باخشوين، ومروان بازي. ‏

ومن الإعلاميين؛ عادل عصام الدين، وفريد مخلص، وعبدالعزيز شرقي، وعبدالرؤوف ‏ناجي، وعمر الكاملي، ‏وعبدالله سلمان الرويحي، و(حافظ تاريخ العميد) العم خضر ‏ينبعاوي.‏

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ومن أسرة آل هاشم، المهندس عمر، وأ. خالد عبده هاشم، والمهندس أيمن، ‏‏والدكتور المعتز هاشم عبده هاشم، وهاشم وعبدالعزيز أيمن هاشم عبده ‏‏هاشم، والدكتور فهد إدريس.‏

وفي نهاية الحفل بارك المحتفى به الدكتور هاشم، جهود (بصمة اتحادي) وشكر ‏الحاضرين على مشاركتهم مؤكدا أن الاتحاد والاتحاديين سباقون دوما للأعمال ‏الاجتماعية المتميزة.‏