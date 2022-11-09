بصمة اتحادي تكرم د. هاشم عبده هاشم

جدة- البلاد
كرمت (بصمة اتحادي) مساء أمس الثلاثاء، الدكتور هاشم عبده هاشم، أحد أعلام الصحافة السعودية وأحد رواد الصحافة الرياضية، عضو مجلس الشورى سابقا، عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ورئيس تحريرها الأسبق، ورئيس تحرير صحيفة” البلاد” الأسبق أيضا.
حفل التكريم شاركت فيه رموز اتحادية مشهود لها بدعم النادي، ولها حضورها الاجتماعي الكبير؛ منهم نجوم تركوا بصمة كبيرة في مسيرة (العميد)، وإعلاميون لهم حضورهم عبر أجيال متعاقبة، فكان من بين الحضور الفريق أسعد عبد الكريم، والمهندس حاتم باعشن، وأ. عمر أحمد مسعود، وقادة الاتحاد في العصر الذهبي (عبدالمجيد وعبدالرزاق وعبدالله بكر)،بالإضافة إلى إبراهيم بخيت، وفريد زاهد، وطلعت زارع، والمحامي عادل بارباع.
بحضور منظمي التكريم أعضاء (بصمة اتحادي) طلال سنبل، وحسن باصفار، وإبراهيم كنداسة، وبندر العميري، وسمير غالب، وسعود جستنية، وهاني باحارث، وهاني باخشوين، ومروان بازي.
ومن الإعلاميين؛ عادل عصام الدين، وفريد مخلص، وعبدالعزيز شرقي، وعبدالرؤوف ناجي، وعمر الكاملي، وعبدالله سلمان الرويحي، و(حافظ تاريخ العميد) العم خضر ينبعاوي.
ومن أسرة آل هاشم، المهندس عمر، وأ. خالد عبده هاشم، والمهندس أيمن، والدكتور المعتز هاشم عبده هاشم، وهاشم وعبدالعزيز أيمن هاشم عبده هاشم، والدكتور فهد إدريس.
وفي نهاية الحفل بارك المحتفى به الدكتور هاشم، جهود (بصمة اتحادي) وشكر الحاضرين على مشاركتهم مؤكدا أن الاتحاد والاتحاديين سباقون دوما للأعمال الاجتماعية المتميزة.