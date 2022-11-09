جدة تستضيف النهائيات العالمية لبطولة” ريد بُل كار بارك درِفت” في ديسمبر للمرة الأولى

متابعة- غدير الطيار

تستضيف المملكة العربية السعودية الحدث الأسطوري في عالم رياضة المحركات، ريد بُل كار بارك درِفت، مع النهائيات العالمية للسلسلة المقرّرة على حلبة كورنيش جدة في 8 ديسمبر 2022.

فبعد شهر فقط، سيكون 21 سائق درِفت من 18 بلداً مختلفاً، على موعد مع المواجهة الحاسمة في أمسيةٍ حماسيّة وصاخبة، على أمل خطف لقب ملك الدرِفت في منافسات ريد بُل كار بارك درِفت 2022. وستطرح تذاكر حضور الحدث للبيع الأسبوع المقبل.

وستغصّ المدرّجات بحشود من المتفرّجين الذين سيتهافتون لتشجيع سائقيهم المفضّلين، وسط أجواء فريدة اشتهرت بها البطولة بما ستتضمّنه من عروض رائعة، تجمع بين سرعة السيارات وقوة المحركات ودقّة القيادة وأرفع فنون الدرِفت بما يرافقها من أجواء عابقة بدخان الإطارات الملتهبة.

إضافة إلى ذلك، ستضفي فعاليات مرافقة للبطولة أجواء احتفالية على المدينة، مع نشاطات ترفيهية مميّزة تنتظر الحضور؛ ويقام الحدث في السعودية بالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية، حلبة كورنيش جدة، ريد بُل موبايل، نيسان، تطبيق كواي، دنلوب، القناة السعودية الرياضية، وموقع عرب جي تي.

وبعدما اشتملت على سلسلة تصفيات انطلقت من بلفاست في إيرلندا الشمالية، حطّت بطولة ريد بُل كار بارك درِفت في موسم 2022 في 17 دولة، في رحلة البحث عن نخبة سائقي الدرِفت لتمثيل بلدانهم في النهائيات العالمية في جدة الشهر المقبل. ومن جمايكا إلى موريشيوس، زارت السلسلة كذلك كلاً من سريلانكا وباكستان وكينيا وجنوب أفريقيا وبولندا وإستونيا وجورجيا وأذربيجان، إضافة إلى قطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ولبنان، والدولة المضيفة للنهائيات، السعودية. ومن خلال المواهب وعدد البلدان المشاركة هذا العام، ستكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وتأتي استضافة المملكة للحدث الكبير في وقت تزداد شعبية الدرِفت حول العالم بشكل مطّرد، ويتابع عدد متزايد من الناس هذه الرياضة، ويقصد كثيرون فعالياتها الفريدة لاختبار أجواء الحماسة والتشويق.

ومن أبرز أسرار النجاح العالمي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت، الدور الرائد الذي يؤديه بطل رياضة المحركات حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول درِفت، عبدو فغالي. وسيكون رياضي ريد بُل سائق الدرِفت الرئيس المشرف على الحدث في جدة، معطياً التوجيهات للمتنافسين ومقدماً بعض لمساته الخاصة على الحلبة للجمهور.

وتعليقاً على النهائيات العالمية المرتقبة بعد شهر، لفت عبدو فغالي إلى أنه يعد الثواني متطلعاً إلى ترك بصماته على المسار الذي سيحتضن المنافسات في جدة.

وقال فغالي: “العودة إلى السعودية أشبه بالحلم، ونحن ننتظر بفارغ الصبر انطلاق الحدث. نعرف أن السعودية هي البلد الأكثر عشقاً للدرِفت في المنطقة، ونعرف كذلك أن الرياضة في طور النمو. وبوجود عدد كبير من المهارات في المملكة، نتطلع لرؤية منافسات قوية ولمنح هؤلاء السائقين مساحة لإبراز مهاراتهم ضمن حلبة مخصصة لذلك.”

وأضاف: “نأمل كذلك في إعطاء الدرِفترز، من الذين لا يزالون هواة، فرصة ليصبحوا أبطالاً… أبطالاً عالميين. والحدث هو بمثابة مصدر إلهام لهم، وسنرى كل ذلك يتحقق قريباً.”

ومع مشاركة نخبة “الدرِفترز” في العالم، يتوقع أن تكون المنافسة محتدمة للغاية. ومن الأسماء البارزة على لائحة المشاركين، نجوم من المنطقة مثل أحمد دحام (الإمارات العربية المتحدة)، هيثم الحديدي (عُمان)، وأنس الحلو (الأردن). ويضع هؤلاء نصب أعينهم الفوز بالبطولة، وهو ما يصبو إليه أيضاً بطل النهائيات العالمية العام الماضي أحمد العامري (قطر). غير أن السائقين العرب سيواجهون منافسة قوية آتية من وراء البحار، خصوصاً من البولندي بيوتر فيتشيك صاحب السجل الحافل بالإنجازات على صعيد الدرِفت، وحامل جوائز محلية في بلاده وأخرى دولية في الولايات المتحدة ولاتفيا والنمسا.

وسيتسنى لمحبي رياضة المحركات في السعودية، نظراً إلى أن جدّة ستستضيف النهائيات العالمية، تشجيع ثلاثة من مواطنيهم الذين سيمثلون المملكة. وسيتم الكشف عن هوية هؤلاء السائقين إثر تصفيات تقام في 3 ديسمبر.

ويمكن لمن يشاء شراء التذاكر لحضور النهائيات العالمية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت. وسينطلق الحدث عند الساعة 8:00 مساء الخميس 8 ديسمبر في حلبة كورنيش جدة.