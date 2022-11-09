العربي يفرمل الفيصلي.. والحزم يتعادل مع الشعلة

حائل- خالد الحامد

حقق فريق العربي فوزا ثمينا على مضيفه الفيصلي 3-2 في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين، في المواجهة التي جرت أحداثها على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى. سجل للعربي فيوكس أبلاي هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 16 و 52 وحسن شراحيلي د 84.

فيما سجل للفيصلي روسي ورضا هجهوج( د37 و58). بهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الرابع، ورغم الخسارة ظل الفيصلي بالمركز الأول برصيد 22 نقطة.

وفي لقاء القيصومة وهجر، سجل البديل كريم القحطاني هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة، ليمنح فريقه القيصومة التعادل 2-2 مع فريق هجر.

تقدم القيصومة في الدقيقة 2 عن طريق أشرف بودرامة، واستطاع أدريانو لاعب هجر البرازيلي تسجيل هدفين الأول عن طريق ركلة جزاء الدقيقة 11 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 73، وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة استطاع كريم القحطاني إدراك التعادل للقيصومة في الدقيقة 90+6 فحرم هجر من تسجيل انتصار خارج قواعده.

وشهدت المباراة تصدى حارس هجر عبدالرؤوف الدقيل لركلة جزاء للاعب السوري ورد سلامة في الدقيقة 3. بهذه النتيجة، رفع القيصومة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز السادس، وهجر إلى 13 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي الخرج، خيم التعادل السلبي على مواجهة الشعلة والحزم، ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي؛ ليرفع الشعلة رصيده إلى 10 نقاط بالمركز السادس عشر، والحزم 21 نقطة بالمركز الثاني.