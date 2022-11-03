رغم فوائده.. ممنوع الإفراط في تناول فيتامين سي

يعد فيتامين سي عنصرا مهما في تعزيز مناعة جسم الإنسان، لكن ذلك لا يعني الإفراط في تناوله، لتجنب عواقب صحية وخيمة قد تترتب على ذلك.

وتبلغ الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين سي ما بين 65 إلى 90 ملليجرام، والحد الأقصى من الجرعة اليومية لا ينبغي أن يتجاوز 2000 ملليجرام.

وتتمثل مصادر فيتامين سي في الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون والجوافة والكيوي والفراولة والمانجو والتفاح.

والخضروات كالطماطم والكرنب والقرنبيط والبروكلي والفلفل الحلو الأحمر، بالإضافة إلى بعض الأغذية الحيوانية كالقلب والكبد والكلى.

وكشف مركز الصحة الألماني أن الإفراط في تناول فيتامين C يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى.

لا سيما لدى الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الأشخاص، الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.

وعلل المركز الألماني ذلك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من فيتامين C عبر البول.

بل يحوله إلى حمض الأكساليك، الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى.

ومن أبرز أعراض الإصابة بحصوات الكلى: آلام شديدة على جانب الجزء السفلي من البطن أو في الظهر.

ورغبة ملحة في البول مع تبول كميات قليلة وآلام أثناء التبول ووجود دم في البول بسبب إصابة الأغشية المخاطية.

بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والارتجاف ونوبات التعرق والغثيان والقيء.

وبصفة عامة يُنصح بتناول فيتامين سي عن طريق الأنظمة الغذائية الصحية.

وعدم الاعتماد الكلي على المكملات الغذائية التي لا ينبغي أن تصرف إلا باستشارة الطبيب.