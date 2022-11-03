احترس من نقصه.. فائدة وجود البوتاسيوم لصحة القلب

يبدو أن فائدة وجود البوتاسيوم لا تقتصر على الأعضاء البسيطة بل هو من العناصر المهمة لصحة القلب.

وقد يؤدي نقصه إلى عواقب صحية وخيمة، وفق ما حذرت مؤسسة القلب الألمانية.

المؤسسة أكدت أن نقص البوتاسيوم يؤدي إلى اضطرابات نظم القلب (مثل خفقان القلب).

والتي قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى موت القلب المفاجئ.

وعن الأسباب، أوضحت المؤسسة أن نقص البوتاسيوم في الجسم قد يرجع إلى أسباب بسيطة.

مثل التعرق الشديد أو القيء أو الإسهال أو تناول أدوية مدرة للبول أو أسباب خطيرة مثل اضطرابات وظائف الكلى.

وفيما يتعلق بأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم، فإنها تتمثل في التقلصات العضلية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات سريان الدم.

وكذلك مشاكل الدورة الدموية والخدر والوخز في الذراعين والساقين، بالإضافة إلى الإرهاق والصداع والدوار والغثيان.

وأضافت المؤسسة أن القيم الطبيعية للبوتاسيوم في الجسم تتراوح بين 3.8 و4.8 مليمول/لتر.

وأشارت إلى أن الشخص البالغ يحتاج إلى البوتاسيوم يوميا بمعدل يبلغ 4000 مجم.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم في الفواكه كالموز والمشمش والبرتقال والكيوي والأفوكادو والخضروات.

مثل البطاطس والجزر والفطر ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات.

وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.