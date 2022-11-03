أبطال WWE يسعدون أطفال الرياض

الرياض – هاني البشر

شارك أبطال WWE في المبادرة المجتمعية في ملعب مرسول بارك في منطقة المشجعين التي أسعدت كل الأطفال في حملة Be a star التوعوية ضدّ التنمر ضمن برنامجهم للمسؤولية الاجتماعية قبل بداية نزال “كراون جول” يوم السبت القادم .

وكانت السعادة على محيا الأطفال عندما التقوا بالمصارعين وكان من بين الأطفال المتواجدين أطفال ذو الإعاقة بالتعاون مع الاولمبياد الخاص السعودي .

يذكر أن مصارعة كراون جول من WWE 2022 ستكون السبت القادم في ملعب مرسول بارك وسيتنافس رومان رينز مع لوقان بول للحصول على لقب البطولة في منافسة WWEالعالمية للمصارعة المحترفة .