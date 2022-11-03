الرياضة

أبطال WWE يسعدون أطفال الرياض

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1444 هـ       3 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

شارك أبطال WWE في المبادرة المجتمعية في ملعب مرسول بارك في منطقة المشجعين التي أسعدت كل الأطفال في حملة Be a star التوعوية ضدّ التنمر ضمن برنامجهم للمسؤولية الاجتماعية قبل بداية نزال “كراون جول” يوم السبت القادم .

وكانت السعادة على محيا الأطفال عندما التقوا بالمصارعين وكان من بين الأطفال المتواجدين أطفال ذو الإعاقة بالتعاون مع الاولمبياد الخاص السعودي .

يذكر أن مصارعة كراون جول من WWE 2022 ستكون السبت القادم في ملعب مرسول بارك وسيتنافس رومان رينز مع لوقان بول للحصول على لقب البطولة في منافسة WWEالعالمية للمصارعة المحترفة .

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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