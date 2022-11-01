الأخدود يسترد صدارة” يلو”.. والعين يحقق انتصاره الثاني

حائل- خالد الحامد

استرد فريق الأخدود صدارة دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى” مؤقتًا”، بعد فوزه على العربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل ثنائية الأخدود المهاجم عثمان باتو في الدقيقتين 32 و45، فيما أحرز للعربي أبلاي في الدقيقة 67 من عمر المباراة. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأخدود إلى 21 نقطة بالمركز الأول، وتوقف العربي عند 16 نقطة بالمركز الرابع.

وحقق فريق العين فوزا مهما بهدف نظيف على مستضيفه القادسية في المواجهة التي جرت أحداثها على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وقع النجم تركي السفياني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار رفع فريق العين رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تجمّد رصيد القادسية عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.