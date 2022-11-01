الأخدود يسترد صدارة” يلو”.. والعين يحقق انتصاره الثاني

حائل- خالد الحامد
استرد فريق الأخدود صدارة دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى” مؤقتًا”، بعد فوزه على العربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل ثنائية الأخدود المهاجم عثمان باتو في الدقيقتين 32 و45، فيما أحرز للعربي أبلاي في الدقيقة 67 من عمر المباراة. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأخدود إلى 21 نقطة بالمركز الأول، وتوقف العربي عند 16 نقطة بالمركز الرابع.
د32‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD 👏
باري يسجل الهدف الأول #الأخدود_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/oKkxpCo9hY
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 1, 2022
د45‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD 👏
باري يسجل الهدف الثاني#الأخدود_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/9Jh7DbvL8b
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 1, 2022
د67‘⚽️ هدف لـ @Al_ArabiSC 👏
فيوكس أبلاي يسجل الهدف الأول#الأخدود_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/WuhGb4r8Hs
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 1, 2022
وحقق فريق العين فوزا مهما بهدف نظيف على مستضيفه القادسية في المواجهة التي جرت أحداثها على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وقع النجم تركي السفياني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 78.
وبهذا الانتصار رفع فريق العين رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تجمّد رصيد القادسية عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.
د78‘⚽️ هدف لـ @alain_ksa 👏
تركي السفياني يسجل الهدف الأول 🤩#القادسية_العين
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/tK5TOskABq
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 1, 2022