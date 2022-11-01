الرياضة

الأخدود يسترد صدارة” يلو”.. والعين يحقق انتصاره الثاني

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1444 هـ       1 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
استرد فريق الأخدود صدارة دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى” مؤقتًا”، بعد فوزه على العربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل ثنائية الأخدود المهاجم عثمان باتو في الدقيقتين 32 و45، فيما أحرز للعربي أبلاي في الدقيقة 67 من عمر المباراة. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأخدود إلى 21 نقطة بالمركز الأول، وتوقف العربي عند 16 نقطة بالمركز الرابع.

 

 

 

وحقق فريق العين فوزا مهما بهدف نظيف على مستضيفه القادسية في المواجهة التي جرت أحداثها على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وقع النجم تركي السفياني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 78.
وبهذا الانتصار رفع فريق العين رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل تجمّد رصيد القادسية عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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