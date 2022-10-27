شركة أبار تطلق نظام نقاط البيع AbbarePOS

جدة – البلاد

نظمت شركة محمود صالح أبار أحدى الشركات الرائدة في مجال الإليكترونيات بالمملكة ورشة عمل برامج نقاط البيع المعروفة باسم AbbarEpos وهو برنامج لنقاط البيع سحابي مجهز بمميزات متقدمة لتطوير الاعمال التجارية من خلال زيادة المبيعات وإدارة المخزون وعلاقات العملاء وغير ذلك متوافق مع نظام الفاتورة

الالكترونية بفندق راديسون بلو بمدينة جدة يوم الإثنين 24 أكتوبر. حضر الورشة مجموعة من رواد الأعمال التجارية وافتتح الورشة الأستاذ/أيمن توفيق مدير عام كاسيو بشركة أبار مرحبا بالحضور ومشيرا إلى أن أصحاب الاعمال يمكنهم الآن البدء بإستخدام أبار لنقاط البيع AbbrEpos بسلاسة كما قدم السيد/فايز بن عبري عرضا حول الحلول المختلفة للعملاء في المملكة. خلال الورشة عقدت جلسة نقاش استضافها السيد/عبدالعزيز الغامدي مهندس برمجيات وكان من بين المتحدثين السيد/همام سلامة محاسب قانوني والسيد/ عبدالعزيز العيسى محام ومستشار قانوني والسيد/عبدالله الغامدي المدير العام لمجموعة هامات حيث ناقش المتحدثين فوائد إستخدام الفواتير الاليكترونية بدلا من الفواتير المكتوبة يدويا. الجدير بالذكر أن شركة أبار كان موزعا لأجهزة نقاط البيع كاسيو لأكثر من 30 عاما وقد تم بيع أكثر من 32الف جهاز خلال العشر سنوات الماضية.