«إيزي عمرة» ..أحدث منصة لإصدار التأشيرات وبرامج العمرة

جدة – البلاد

تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها للتسهيل على المعتمرين سواء للحصول على التأشيرات أو أداء المناسك بكل سهولة ويسر، وفي هذا الإطار، أطلقت شركة «سياد القابضة» منصة «إيزي عمرة» المعتمدة من منصة وزارة الحج (مقام) لإصدار التأشيرات بكل سهولة ويسر.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد عبد العزيز خوقير المدير التنفيذى لشركة الحسام للعمرة وإيزى عمرة – التابعة لـ«سياد»- : إننا نعمل في مجال العمرة والحج منذ أكثر من ٦٠ عامًا اكتسبنا فيها خبرات متراكمة نسخرها الآن لخدمة الحجاج والمعتمرين في كل أنحاء العالم لتحقيق أهداف ورؤية المملكة في ٢٠٣٠».

وأشار إلي أن منصة «إيزى عمرة» تقدم خدماتها أيضًا للشركات المنظمة للعمرة وتوفر الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة مقام التابعة لوزارة الحج.

وأكد «خوقير» أن «إيزي عمرة» توفر كل السبل للمعتمرين لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر من خلال أدوات «سياد» التى تمتلكها من فنادق فى المدينة المنورة مثل أنوار المدينة «موفنبيك» وسجى المدينة، فضلًا عن التعاون مع باقة متميزة من فنادق مكة المكرمة والتى تعد الأقرب للحرمين الشريفين .

وتابع حديثه: «لدينا شركة نقل تضم أحدث أسطول من الباصات لنقل المعتمرين بما يضمن تنفيذ برامجنا بكل دقة فى المدينة ومكة وجدة».

وطالب المدير التنفيذي، بضرورة الاختيار الصحيح بين الشركات التي تطرح برامج العمرة والتأكد من إمكانيات وخبرات الشركة المختارة وتاريخها في هذا المجال.

واختتم «خوقير» حديثه قائلًا، إن منصه «إيزى عمرة» توفر برامج عديدة تلبى كل الشرائح بأسعار تنافسية، ويأتى ذلك لأننا نمتلك كل مقومات النجاح لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كافة أنحاء العالم.