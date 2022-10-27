فراس منيمنة مديراً عاماً جديداً.. فندق مانسارد الرياض الفاخر يتوهج ألقاً

الرياض : البلاد

مانسارد الرياض أيقونة فنادق راديسون كوليكشن يتوهج بتعيين فراس منيمنة مديراً عاماً جديداً ليتولى قيادة هذا الفندق الذي يعتبر أحد أبرز الفنادق الفاخرة التابعة لراديسون كوليكشن والذي افتتح مؤخرا في مدينة الرياض.

وصرح فراس منيمنة مدير عام فندق مانسارد الرياض: “انني أؤمن بتنمية المواهب وتدريب وتوجيه الشباب وذوي الخبرة في مجال الضيافة والاستقبال ولدي ايمانا راسخا بتطوير مواهب الشباب والاستثمار في مجال معرفتهم وتدريبهم وتأهيلهم لضمان الحصول على تجربة لا تنسى لعملاء الفندق الكرام بدءً من اللحظة التي يعبرون فيها مدخل الفندق من خلال تقديم خدمة ضيافة هي الأولى من نوعها”. ويؤكد السيد منيمنة “هذا هو المفتاح لمفهوم الرفاهية المطلقة لهذه الصناعة الجميلة والقاعدة الاساسية لمنافسة عادلة بين الفنادق”.

السيد منيمنة الحاصل على شهادة ماجستير إدارة الاعمال في إدارة الضيافة والسياحة من روما وتجول لأكثر من عقد من الزمن في العديد من البلدان عبرعدة قارات مكتسباً خبرة ثقافية مثمرة للتعامل مع العديد من الجنسيات ساهم في تطور العمليات الفندقية منذ أوائل التسعينات حتى وقتنا الحاضر وقام بتعزيز العديد من المهارات التشغيلية والمالية والتجارية بما يخدم ويواكب احتياجات وتطلعات الضيوف والنزلاء وهم الركيزة الأساسية في هذا المجال الرائع.

ويتفرد فندق مانسارد الرياض بأسلوب حياة مترف يلمسه الضيوف والنزلاء فيما يتألق بتصميمه المستوحى من القرن التاسع عشر والذي ترسم ملامح الفخامة والرقي في تصميمه المعماري كل عنصر من عناصر التصميم التي تنقل روح مدينة باريس عاصمة بيوت الأزياء والأماكن الراقية.