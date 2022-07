صفقات مجانية “أشعلت” ميركاتو 2022

شهد ميركاتو صيف 2022 العديد من الصفقات المجانية في الدوريات الخمسة الكبرى، كان أبرزها انتقال بول بوغبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس.

اتخذت الصفقات المجانية شكلها الحالي بفضل “قانون بوسمان” عندما انتزع اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان عام 1995 حكمًا قضائيًا ضد نادي ستاندرد دولييغ عقب نهاية عقده، وبموجب القانون ينتقل اللاعب المنتهي عقده إلى أي فريق يريده بالمجّان دون أن يدفع النادي الجديد للاعب رسوم مالية.

الصفقات المجانية “قانون بوسمان”

العديد من الأندية استطاعت الحصول على نجوم كبار بفضل “قانون بوسمان” وأبرمت صفقات مجانية بالجملة، بل أن بعض الأندية اعتمدت في وقت من الأوقات على سياسة جلب اللاعبين بالمجّان وأغلبهم طليان، مثل يوفنتوس مع المدير الرياضي بيبي ماروتا ونادي ميلان مع المدير الرياضي أدريان غالياني.

من بين الصفقات المجانية التي اعتبرت الأكبر في تاريخ كرة القدم، انتقال الإيطالي أندريا بيرلو من ميلان إلى يوفنتوس عام 2011، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ عام 2014، والإنلجيزي سول كامبل من توتنهام إلى أرسنال في 2001.. هناك أيضًا مواطنه ستيف ماكنمان الذي ترك ليفربول عام 1998 صوب ريال مدريد، ريال مدريد نفسه فقد الإسباني لويس إنريكي عام 1996 لصالح الغريم برشلونة بالمجّان.

الصفقات المجانية في ميركاتو 2022

حدثت نحو 80 صفقة مجانية في ميركاتو 2022 إلى الآن، لن نستطيع حصرهم جميعًا دفعة واحدة، لكن سنرصد أبرزهم في السطور التالية.

الصفقات المجانية في الدوري الإنجليزي ميركاتو 2022

-كريستيان إريكسن (من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد)

-إيفان بيريسيتش (من إنتر ميلان إلى توتنهام هوتسبير)

-خيسي لينغارد (من مانشستر يونايتد إلى نوتنغهام)

-أبو بكر كامارا (من مارسيليا إلى أستون فيلا)

-توماس ستراكوشا (من لاتسيو إلى برينتفورد)



الصفقات المجانية في الدوري الإسباني ميركاتو 2022



-أكسيل فيتسل (من بوروسيا دورتموند إلى أتلتيكو مدريد)

-أندرياس كريستنسن (من تشيلسي إلى برشلونة)

-أنطونيو روديغير (من تشيلسي إلى ريال مدريد)

-فرانك كيسي (من ميلان إلى برشلونة)

-سامو كاستييخو (من ميلان إلى فالنسيا)



الصفقات المجانية في الدوري الإيطالي ميركاتو 2022

– أنخيل دي ماريا (من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس)

-بول بوغبا (من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس)

-باولو ديبالا ( من يوفنتوس إلى روما)

-ديفوك أوريغي (من ليفربول إلى ميلان)

-هنرك مخيتريان (من روما إلى إنتر ميلان)

الصفقات المجانية في الدوري الألماني ميركاتو 2022

-نيكلاس زوله (من بايرن ميونيخ إلى بوروسيا دورتموند)

-ماتياس غنتر (من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فرايبورغ)

-نصير مزراوي (من أياكس إلى بايرن ميونيخ)

-مايا يوشيدا (من سامبدوريا إلى شالكة)

-راندال مواني (من نانت إلى فرانكفورت)

