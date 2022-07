محرز يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي

أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، تجديد عقد الجناح الجزائري رياض محرز في بيان رسمي الجمعة 15 يوليو.

عقد محرز الجديد مع مانشستر سيتي يمتد إلى صيف 2025، مع تحسين راتبه بنسبة لم يتم الإفصاح عنها في وسائل الإعلام الإنجليزية.

وقال قائد المنتخب الجزائري عقب إمضاء العقود: “لقد استمتعت بكل دقيقة قضيتها مع مانشستر سيتي، من الرائع أن استكمل المسيرة”.

وفد محرز لأول مرة إلى مانشستر سيتي عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو، ويمضي حاليًا موسمه الـ5 مع النادي.

وسجّل رياض محرز بقميص النادي السماوي 63 هدفًا من إجمالي 188 مباراة في جميع البطولات، كما قدّم 45 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

حصد محرز البالغ 31 عامًا، مع مانشستر سيتي 9 ألقاب مختلفة، منها 3 مرات بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أعوام 2019 و2021 و2022.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY

— Manchester City (@ManCity) July 15, 2022