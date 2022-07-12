رياض محرز على غلاف “FIFA 23”

تصدر الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، تصويت شركة “EA SPORTS” الخاص بهوية اللاعب على غلاف الإصدار الجديد من لعبة “FIFA”.

من المنتظر أن تكشف عملاقة الإلكترونيات الأمريكية “EA SPORTS” النقاب رسميًا عن النسخة الجديدة “FIFA 23” في نهاية شهر يوليو الحالي.

تناوب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الظهور في غلاف “FIFA” بالعقد الأخير، فيما هيمن كيليان مبابي على الغلاف في آخر إصدارين، 2021 و2022.

من يظهر في غلاف “FIFA 23″؟..

يجري موقع “FIFA PLAY” التابع لـ”EA SPORTS” تصويتًا سنويًا للجماهير لاختيار اللاعب الذي سيظهر على غلاف النسخة القادمة من “FIFA”.

ويتصدر محرز (31 عامًا) التصويت هذا العام ليكون على غلاف “FIFA 23”.. بنسبة 27% متقدمًا على المصري محمد صلاح من ليفربول (19%).

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صاحب الغلاف لا يتشرّف فقط بكونه الواجهة الرئيسية للعبة، بل يكون سفيرًا وراعيًا لحملات تسويق “FIFA”. كما يظهر في فريق النخبة باللعبة.

ومع ذلك، تشير تسريبات من موقع “FUTZONEFIFA” إلى أن كيليان مبابي سيكون صاحب الغلاف هذا العام للمرة الثالثة تواليًا.



ترتيب تصويت صاحب غلاف “FIFA 23”..

1- رياض محرز (27%)

2- محمد صلاح (19%)

3- كريستيانو رونالدو (12%)

4- ليونيل ميسي (8%)

5- روبرت ليفاندوفسكي (5%)

6- كريم بنزيمة (4%)

7- إيرلينغ هالاند (3%)

8- هيونغ مين سون (3%)

9- كيليان مبابي (3%)

10- كيفين دي بروين (2%)