وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل المكرونة بالكبدة

لمحبي الوصفات الحارة وصفة مميزة بالتأكيد ستنال إعجاب أسرتك
المقادير اللازمة
للمكرونة
مكرونة مسلوقة
2 كوب عصير طماطم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملح وفلفل وكمون
زيت
للكبدة
كيلو كبدة بقري
فلفل حار مقطع
فلفل رومي مقطع
معلقة صغيرة كمون
معلقة صغيرة كزبرة جافة
2 معلقة كبيرة خل
3 معلقة كبيرة عصير ليمون
زيت
رأس ثوم
طريقة العمل
المكرونة
يشوح البصل في السكر والملح والزيت حتي يذبل
يضاف له الصلصة والبهارات ويترك حتي تتسبك
يضاف لها المكرونة وتقلب
الكبدة
يفرم الثوم مع الكزبرة والكمون
يضاف له الخل والليمون والملح ويقلب
تتبل الكبدة بالخليط
نضع الزيت بمقلاة حتى يسخن تماماً
نضع الكبدة بالمقلاة وتقلب سريعاً
نضع الفلفل وتترك علي النار حتى تمام النضج
التقديم
تغرف المكرونة بالصلصة في طبق عميق
ثم يوضع الكبدة علي الوجه وتقدم ساخنة