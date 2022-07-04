شركة الدال تنجح في بيع 11 عقارا مميزا بالرياض

الرياض : البلاد

وسط أجواء تنافسية عبر أكبر منصة إلكترونية للمزادات العقارية نجحت شركة الدال للخدمات العقارية في تنظيم ثاني مزاداتها حضورياً وإلكترونية العقارات السكنية والتجارية المميزة وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 30 ألف متر مربع.

وفي التفاصيل، جرى ذلك مساء اليوم الخميس ، في قاعة برج رافال بمدينة الرياض، حيث تنافس الحاضرون بالقاعة عبر أجهزة الآيباد والشاشات اللوحية على المنتجات العقارية مع كافة المزايدين الذي أتموا الشروط للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية من مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة مميزة وتنظيم رائع وبالشفافية المطلقة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة نجحت اليوم بتنظيم ثاني مزاد حضوري وإلكتروني عبر منصتها وتم بيع المنتجات التي تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبلوكات منها ست قطع أراضي في حي النرجس شمال الرياض تتجاوز مساحتها الـ 6 الآف متر مربع.

ونوه “ الرشيد “ إلى أن النجاح الذي تحقق اليوم نتيجة حتمية لما يميز العقارات بقلب العاصمة الرياض، إضافة إلى تنوع مساحتها واستخداماتها ووقوعها في شمال وشرق الرياض التي تمثل نقطة جذب للمستثمرين والراغبين في السكن، إلى جانب جاهزيتها وخلوها من أي معوقات في النقل وبدء الاستثمار .

وشكر رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد كافة المشاركين في التنظيم والإشراف على المزاد، كما هنأ الذين حالفهم الحظ بأمتلاك المنتجات العقارية، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد .

جدير بالذكر أن المزاد يأتي يقام عقب اعتماد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” لمنصة الدال للمزادات كثالث منصة لإقامة المزادات الإلكترونية العقارية المسندة إلى المركز، متيحاً بذلك لمزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المركز البدء بالتعاقد مع المنصة (aldal.sa) لإقامة المزادات أسوةً ببقية المنصات المعتمدة والخاضعة لمتطلبات وقواعد عمليات المركز.