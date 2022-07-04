التوكيلات العالمية للسيارات تبدأ تشغيل 5 صالات عرض لسيارات “دونغ فينغ” بالمملكة

جدة : البلاد

بدأت شركة التوكيلات العالمية للسيارات ( التوكيلات ) الوكيل الرسمي المعتمد لسيارات “دونج فينغ” بالمملكة العربية السعودية التشغيل الفعلي لصالات العرض ومراكز الصيانة وقطع الغيار الخاصة بسيارات “دونغ فينغ” في جدة والرياض والظهران وأبها والمدينة المنورة ، وذلك ضمن استراتيجيتها الإستثمارية الهادفة لتعزيز تواجدها الجغرافي على مستوى المملكة وتلبية الطلب المتوقع على سيارات دونغ فينغ في السوق السعودي، كما تشمل الخطة الاستثمارية مراكز متكاملة لعرض السيارات والصيانة وقطع الغيار في مكة المكرمة وجازان والتى يتوقع افتتاحها خلال الربع الاخير من عام 2022، وخطة استراتيجية كبرى للتوسع في عدة مدن مختلفة خلال العام 2023، وقد صُممت صالات العرض الجديدة ومراكز الصيانة وقطع الغيار ، بأسلوب عصري وجذاب وتم تجهيزها بأحدث الوسائل والتقنيات التي توفر كافة المعلومات والمواصفات للزوار، وبهذه المناسبة دشنت التوكيلات العالمية أحدث موديلات سيارات “دونغ فينغ” من سيارات الركاب AX7 متعددة الاستخدامات، والسيدان العصرية A30، والتي حازت على إعجاب الحضور، وهو ما يعكس ثقة المستهلكين، في عملاق السيارات الصينية “دونغ فينغ” أحد أكبر شركات السيارات الصينية من حيث الإنتاج، كما اتاحت موديلات مختلفة للسيارات التجارية للنقل الخفيف C31 و C32 وفئة الفان C35 وموديلات النقل المتوسط C72 حمولة 4 طن و E32 حمولة 3 طن ، والذي يعزز حاجة السوق السعودي في السيارات التجارية.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالجواد رئيس مجلس الإدارة في التوكيلات العالمية للسيارات ( التوكيلات ) : نحن سعداء بإنطلاق الخطة الإستثمارية الكبيرة الخاصة بسيارات”دونغ فينغ” وتشغيل صالات العرض ومراكز الصيانة وقطع الغيار التي صممت وفقا لأحدث المواصفات لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والارتقاء بالمبيعات المتنامية في السوق السعودي.

وأضاف: أن تشغيل المراكز الجديدة سيعزز مكانة سيارات دونغ فينغ التنافسية في السوق السعودي ويلبي تطلعات العملاء في مختلف مناطق المملكة وذلك في إطار إستراتيجية التوكيلات العالمية للسيارات ( التوكيلات ) التوسعية، الهادفة لتعزيز حصة “دونغ فينغ” في السوق السعودي، حيث من المتوقع افتتاح مراكز متكاملة جديدة في مدينتي جازان ومكة المكرمة ” قبل نهاية العام الجاري ليصل العدد الى 7 معارض تضم صالات العرض ومراكز صيانة وقطع الغيار، لنتمكن من تقديم كافة التسهيلات وخدمات ما بعد البيع للعملاء، ومنح عشاق العلامة التجارية الصينية الأسرع نموا في قطاع السيارات، تجربة فريدة للتعرف عن قرب على أحدث الموديلات التي يتم طرحها في السوق السعودي، ومواكبة تنامي حصتنا المتسارعة في السوق السعودي.

وأضاف قائلا: أن شركة التوكيلات العالمية للسيارات ( التوكيلات ) تعد واحدة من أهم الشركات الرائدة والعريقة في مجالها في السوق السعودي، ونحن نحرص دائمًا على مواكبة التطورات الجديدة في عالم السيارات، من خلال التطوير المستمر للخدمات التي نقدمها لعملائنا الكرام، سواءً في المبيعات أو خدمات ما بعد البيع” الصيانة، وقطع الغيار”، للارتقاء بحصة السيارات التي نمثلها في السوق السعودي.