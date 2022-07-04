90 ٪ من الشركات تعتزم تحديث بنيتها التحتية لتقنية المعلومات الرقمية

جدة : البلاد

تناولت فعاليات يوم تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض أهمية “تفعيل قيمة البيانات ووضع تصور جديد لمراكز البيانات القائمة على التخزين الوميضي، تعزيز مستويات السرعة والموثوقية والذكاء”، واستعرضت أحدث التوجهات في تقنية المعلومات وحالات استخدامها.

وأظهرت نتائج استطلاع حديث لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) عزم ما يزيد على 90٪ من الشركات تحديث بنيتها التحتية لتقنية المعلومات الرقمية. إلا أن هذه الشركات تواجه تحديات مختلفة تعترض مسار تحولها، بما في ذلك الموثوقية، وتقليص التكلفة وتعزيز الكفاءة ، والابتكارات في مجالات البيانات، والمرونة والسرعة، والإدارة الذكية. ومدفوعة بهذه الاحتياجات والتحديات، باتت حلول مراكز البيانات القائمة بالكامل على التخزين الوميضي إحدى أهم التوجهات لتطوير مراكز البيانات في المستقبل.

وخلال الحدث، تم الكشفت عن ثلاث سلاسل منتجات وحلول رئيسية لمراكز البيانات القائمة بالكامل على التخزين الوميضي. وتوفر هذه المراكز للمؤسسات حلولاً أسرع وأكثر موثوقية وذكاءً لإدارة بياناتهم بشكل أفضل وبكفاءة أعلى من حيث التكلفة. ويتضمن إنشاء هذه المراكز ترقية شاملة لوسائط التخزين وتكامل موارد مراكز البيانات، وضمان التدفق السلس للبيانات، وإعادة تأسيس شاملة لهيكلية المراكز. وتشمل حلول التخزين الثلاثة:

وحدة هواوي للتخزين OceanStor Dorado القائمة بالكامل على التخزين الوميضي وتعتبر نظام التخزين الوحيد في القطاع الذي يتيح حلولاً نشطة للتعافي من الكوارث (DR) لكل من شبكات منطقة التخزين (SAN) ووحدات التخزين المتصلة بالشبكة (NAS). ويتيح هذا الحل 21 مليون عملية إدخال / إخراج في الثانية، وزمن انتقال 0.05 مللي ثانية ، وموثوقية تصل إلى 99.99999٪، وبالتالي يوفر خدمات بيانات فعالة وموثوقة لقواعد البيانات وتطبيقات المحاكاة الافتراضية. كما يوفر نظام وحدات التخزين المتصلة بالشبكة أداءً استثنائياً، وخدمة تعمل على الدوام، ونظام حماية ممتازة لأمن البيانات يتضمن سيناريوهات الملفات النموذجية مثل أنظمة التصميم بمساعدة الحاسوب / أنظمة الهندسة بمساعدة الحاسوب CAD/CAE، وأنظمة مراجعة التصاميم بالغة الأهمية لشركات الاتصالات، وأنظمة أرشفة الصور والاتصال، والفواتير المالية.

أما حل هواوي OceanProtect Backup Storage، فيعتبر نظام تخزين قائم بالكامل على التخزين الوميضي، ويعمل وفقاً لمنظومة F2F2X، أي من وحدة تخزين وميضية إلى وحدة تخزين وميضية أخرى إلى كافة الأجهزة، ويساعد الحل الجديد من هواوي على تسريع وتيرة النسخ الاحتياطي عن طريق تعزيز عرض النطاق الترددي الاحتياطي بمقدار ثلاثة أضعاف، وعرض النطاق الترددي للاسترداد بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالأنظمة المماثلة.

وعلاوة على تلك المزايا، يضمن حل هواوي OceanProtect Backup Storage نافذة زمنية للنسخ الاحتياطي والاسترداد يمكن التنبؤ بها، مع تقليل نسب خسارة البيانات لمعدل 72:1، مما يساعد المستخدمين على تنفيذ النسخ الاحتياطي والاسترداد الفعال لمواجهة التحديات الجديدة في حماية البيانات. ولمواكبة النمو السريع للاستخدامات المتنوعة لبيانات الخدمة، توفر حلول هواوي OceanProtect منتجات وحلولًا شاملة لحماية البيانات، مثل الاسترداد بعد الكوارث؛ والنسخ الاحتياطي؛ وحلول الأرشفة، وذلك على امتداد دورة حياة البيانات ضماناً لعدم انقطاع الخدمة؛ وعدم فقدان البيانات؛ والاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل.

وOceanStor Pacific Mass Data Storage عبارة عن سلسلة تخزين ذكية موزعة على نطاق واسع توفر خدمات مرنة عند الطلب مدعومة بالبنية التحتية السحابية لتفي بمتطلبات أعباء العمل الرئيسية على مستوى المؤسسة.

وتستخدم تقنيات التخزين المعرفة بالبرمجيات لدمج موارد التخزين المحلية من الأجهزة في مجمع تخزين موزع بالكامل يوفر طبقة تطبيقات عليا مع خدمات مخصصة للملفات والعناصر ونظام الملفات الموزعة هادوب (HDFS) والتخزين الكتلي. كما أنها سلسلة التخزين الوحيدة في القطاع التي تدعم أحمال العمل الهجينة. ما يعني أن استخدام نظام OceanStor Pacific واحد لتطبيقات تحليلات البيانات عالية الأداء، والبيانات الضخمة، والفيديو، والنسخ الاحتياطي، وتطبيقات الأرشفة في وقت واحد بات أمراً متاحاً.

يذكر أن سلسلة حلول هواوي مراكز البيانات القائمة بالكامل على التخزين الوميضي قد حققت نتائج لافتة في المملكة العربية السعودية عبر مختلف المجالات، حيث ساهمت بإعادة التأكيد على قيمة البيانات، وتأسيس مراكز بيانات أسرع وأكثر استقراراً ومراعاة للبيئة، وعززت قدرات التحول الرقمي للعملاء.