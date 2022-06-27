مساند يحذر من التعامل مع المكاتب الغير رسمية للاستقدام

جدة : البلاد

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من التعامل بأي حال من الأحوال مع جهات غير رسمية للاستقدام، وذلك حفاظًا على حقوق وواجبات صاحب العمل، والعمالة المنزلية أيضًا.

وأصدرت الوزارة منصة مساند الإلكترونية، هذه المنصة هي المسؤولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالعمالة المنزلية، وباستخراج التأشيرات، وأي من المكاتب الأخرى الغير مسجلة بمنصة مساند هي مكاتب غير موثوقة، والتعامل معها يفتقد للمصداقية، ومن الممكن أن يُعرض الشخص للسرقة والاحتيال.

فالمنصة الوحيدة المعتمدة من الوزارة هي منصة مساند، وهي التي تضم كافة البيانات الخاصة بمكاتب الاستقدام بالمملكة، وهذه المنصة وضعت حد لكل الإعلانات المشبوهة وللتعاقدات المريبة التي تتم مع الوسطاء، وكان هناك العديد من الحالات التي انتشرت بالمواقع الإلكترونية وبحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

عليك التحري جيدًا قبل اختيار مكتب الاستقدام، واختر مكتب يخضع مقدمي الخدمة فيه للعمل بجد من أجل خدمة وراحة العملاء، مثل مكتب روافد نجد للاستقدام، فهذا المكتب من المكاتب الموثوق فيها، الذي يقدم خدمات رقمية متكاملة، ويُمكن من خلاله حجز الخدمة التي تحتاج إليها، وحتى يساعدك في اختيار العمالة المنزلية الأنسب لك ولأسرتك.

وبزيارتك للموقع الرسمي الخاص بمكتب روافد نجد للاستقدام https://www.rawafd-najd.com.sa/ يُمكنك بشكل إلكتروني وفي وقت وجيز وبخطوات مختصرة للغاية الاستفادة من كافة خدمات المكتب، ويضمن لك المكتب المصداقية التامة، وحفظ حقوق وواجبات كلا من صاحب المنزل والعمالة المنزلية أيضًا، وذلك لأن المكتب يعتمد على سياسات الاستقدام وعلى القوانين والمبادئ التي نصت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أكد عليها برنامج مساند.

ويُمكنك بسلاسة شديدة التواصل مع فريق الدعم الفني ومعرفة المزيد عن خدمات المكتب عن طريق الاتصال على 0550061304/0550078902 ، أو عن طريق حسابهم الرسمي بتويتر على @rawafdnajd

وأكثر ما ميز هذا المكتب هو اختيارهم للعمالة بدقة شديدة، فهم يختاروا دائمًا الأفضل من بين العمالة المنزلية حول العالم، لضمان تقديمهم للخدمات بأفضل صورة ممكنة، فلديهم الأفضل في هذا المجال، وحاملي الكفاءات المتميزة والمدربة بحرفية عالية، ويُمكن لعملاء المكتب اختيار العمالة المنزلية الأنسب طبقًا لمهنة العامل، ولجنسيته ولعمره وحتى يُمكن اختيار الحالة الاجتماعية الخاصة بالعمالة، ولذلك بالتأكيد ما تبحث عنه ستجده معهم.