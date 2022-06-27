أقصر طريق لاستقدام العمالة المنزلية بالسعودية

جدة : البلاد

برنامج مساند لاستقدام العمالة المنزلية هو الطريق الرسمي الوحيد بالمملكة العربية السعودية لإتمام عملية الاستقدام، والذي يتم من خلاله إتمام كل العمليات والإجراءات بصورة عملية سلسة، ويتم من خلال المنصة الحصول على عقد موثق، يحفظ حقوق جميع الأطراف بطريقة رسمية، كما تُيسر المنصة عملية التعاقد مع مكاتب الاستقدام.

وطريقة التسجيل والدفع بمنصة مساند للاستقدام طريقة سلسة للغاية، وتتم بخطوات إلكترونية بسيطة، على النحو التالي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مساند https://musaned.com.sa/home

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ومن ثم قم بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة، وقم بإتباع الخطوات الأساسية لإتمام عملية الاستقدام.

عليك في البداية تحديد نوع الاستقدام، فيُمكنك اختيار الاستقدام تبعًا للتخصص أو الاسم أو السن وغيره.

ومن ثم قم باختيار مقدم الخدمة، فهناك المئات من مكاتب الاستقدام المعتمدة بالمملكة، ولكن في هذه المرحلة عليك تحري الدقة جيدًا، واختيار مكتب موثوق فيه، يتم اختيار العمالة به بأمانة تامة.

ومن أكثر المكاتب الموثوق بها، مكتب روافد نجد للاستقدام، فهو يضم عدد كبير من السير الذاتية التي تم اختيارها بعناية، لتحصل على الأفضل بهذا المجال، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة لك بأعلى جودة كما تحب.

ويُمكنك الآن الاطلاع على السير الذاتية المُسجلة بمكتب روافد نجد عن طريق موقعهم الإلكتروني الرسمي https://www.rawafd-najd.com.sa/

وبخطوات إلكترونية سلسة للغاية يُمكنك إنجاز عملية الاستقدام بالكامل.

وإذا كان لديك استفسار أو سؤال تواصل مباشرة مع فريق الدعم الفني عن طريق الاتصال على 0550061304/0550078902 ، أو عن طريق التواصل عبر حسابهم الرسمي بتويتر @rawafdnajd

مكتب روافد نجد للاستقدام هو الخيار الأول لمن يبحث عن مكتب يعتمد على أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بخدمات الموارد البشرية، ويساعدك المكتب على جعل حياتك أفضل، وعائلتك أسعد، اتركي شغل البيت بالكامل عليهم، فاختيارهم للعمالة المنزلية يتم بشكل علمي، ويظلوا معك أول بأول منذ لحظة وصول العمالة المنزلية من المطار المحلي، وحتى استلام العاملة، وذلك مع التزامهم التام بكل ما يتعلق بسياسات الاستقدام، مع التوعية التامة بحقوق وواجبات صاحب البيت والعامل.