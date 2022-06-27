كيف تحافظ المملكة على حقوق العمالة المنزلية؟.. إليكم الإجابة

جدة : البلاد

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة وبشكل آمن ومريح وبأعلى ضمان لحماية حقوق المواطنين بالمملكة، وأيضًا للحفاظ على مصالح العمالة المنزلية، وذلك تقليلًا للمشاكل والأزمات التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على الصالح العام.

ولذلك أصدرت الوزارة منصة مساند، المسؤولة بشكل مباشرة على إدارة كل ما يتعلق بالعمالة المنزلية، وتعد عامل الربط بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وبين طالبي الخدمة والعمالة المنزلية، وعن طريق مساند يضمن كل ذي حق حقه، فهناك عقود عمل معتمدة تضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين، كما يتم سداد الرسوم بطريقة آلية عن طريق هذه المنصة.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن وجود لائحة منظمة لحقوق وواجبات العمالة المنزلية، من الضروري الالتزام بها تمامًا، وذلك للحد من الحوادث التي تنتج عن الإهمال أو عدم الالتزام ببنود العقد، وتضم منصة مساند عدد كبير من مكاتب الاستقدام المعتمدة بالمملكة، والتي تلتزم تمامًا بهذه البنود واللوائح، احترامًا للنظام العام.

ويعد مكتب روافد نجد للاستقدام واحد من أبرز المكاتب الموثوق فيها، والملتزمة تمامًا باللوائح المنظمة لعمل العمالة المنزلية بالمملكة، فهو يحافظ على سير العملية بأفضل صورة ممكنة، ويوفر العشرات من المزايا الخاصة فقط بعملائه، عن طريق التسجيل بموقعه الإلكتروني الرسمي https://www.rawafd-najd.com.sa/ كما يوفر فريق مميز من خدمة العملاء ومن الدعم الفني يجب عن كافة الأسئلة والاستفسارات عند الاتصال على 0550061304/0550078902 وفي حالة أراد العميل معرفة المزيد من خدمات المكتب يُمكنه متابعة الحساب الرسمي لهم بتويتر على @rawafdnajd

ومن أبرز واجبات الخدمة المنزلية التي يشرف منصة مساند على تطبيقها بشكل دقيق والتي يلتزم مكتب روافد نجد للاستقدام بالإشراف عليها حتى بعد تسليم العاملة المنزلية:

على العمالة المنزلية تنفيذ أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته، طالما كانت الأوامر في إطار العمل المتفق عليه.

وعامل الخدمة المنزلية من الضروري أن يحافظ تمامًا على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، مع مراعاة حقوق الأطفال وكبار السن.

كما لا يحق له بأي حال من الأحوال رفض العمل أو تركه دون سبب مشروع، كما عليه ألا يعمل لحسابه الخاص.

احترام الدين الإسلامي وشعائره وأنظمته، واحترام عادات المجتمع السعودي وتقاليده أمر مفروض وواجب على كل العمالة المنزلية.

وعقوبات العامل المخالف للائحة عمال الخدمة المنزلية: