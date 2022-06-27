“بيجو تكنولوجي”  تستقبل السفير الأردني في سنغافورة وتؤكد التزامها تجاه الأردن

جدة : البلاد

استضافت “بيجو تكنولوجي”، إحدى أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، السفير سامر أنطون النبر، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في سنغافورة بمقرها الرئيسي في سنغافورة. وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون التنفيذيون في “بيجو” خططهم حول النهج الذي سيتبعونه للتوسع من خلال زيادة الاستثمار في فرص الأعمال المتاحة والمواهب التي تزخر بها المملكة.

منذ أن استهلت عملياتها في عام 2019، حققت “بيجو” نمواً متسارعاً وملفتاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلدى “بيجو” خمسة مراكز للأبحاث والتطوير و30 مكتب عمليات محلية حول العالم في الوقت الراهن .وقد استهلت الشركة عملياتها بفريق عمل لا يتجاوز 20 موظفاً فقط، وفي غضون ثلاثة أعوام قفز العدد ليصل إلى أكثرمن 1,000 موظفاً في هذه المنطقة. وتواصل “بيجو” نموها في المملكة، حيث تخطط للتوسع في إربد – ثاني أكبر مدينة في الأردن، في حين أنها تسعى إلى البحث عن المزيد من الفرص السانحة للاستثمار فيها، بما في ذلك الاستثمارات الرقمية لتعزيز التمكين المالي.

يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في الأردن أحد أسرع القطاعات نمواً في اقتصاد الدولة؛ حيث يمثل 3.8٪ من إجمالي الناتج المحلي بإجمالي إيرادات سنوية تتجاوز الـ 2.3 مليار دولار أمريكي. ولايزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل أحد أكبر مصادر القوة في المملكة، حيث شهد نمواً بنسبة 6% خلال فترة الوباء.

وقال مايك أونج، نائب “بيجو تكنولوجي”، “يكتسب الابتكار التكنولوجي أولوية قصوى ويأتي على رأس جدول أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتخذ الأردن خطوات استباقية لإثبات حضوره كمركز إقليمي للتقنيات الرقمية.” وأضاف أونج بالقول، “نحن نؤمن بالابتكار ونرغب بالاستمرار في دفع عجلة التقنيات الناشئة والاستثمار في التقنيات التي ستشكل ملامح المستقبل، مثل رؤية الكمبيوتر، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وغيرها المزيد. ونحن في “بيجو” لدينا يقين راسخ بأن الأردن اليوم في وضع جيد يؤهله لإحداث نمو جذري في هذا المجال، ونتطلع إلى اغتنام الفرص السانحة التي ستمكننا من بلورة رؤيتنا بما يعود بالنفع علينا وعلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً “.

وإلى جانب استثماراتها المستمرة في المواهب والفرص في الأردن، ستقدم “بيجو” أيضًا خدمات الدعم للشركات السنغافورية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في المملكة. حيث سيتم تقديم خدمات الاستشارات على أساس مجاني، بالإضافة إلى فرص للتعارف والوصول المجاني إلى مقر “بيجو” في الأردن للحصول على الدعم في العمليات الأولية. وفضلاً عن ذلك؛ ستتيح “بيجو” أيضاً إمكانية استخدام مقرها في سنغافورة كوجهة لاستضافة الجلسات الصحفية وجلسات التعارف الرئيسية الخاصة بالشركات التي تسعى إلى تأسيس حضور لها في المملكة.

وقال خلدون محمود، رئيس العلاقات الحكومية في “بيجو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “نحن ممتنون لمستوى الدعم الكبير الذي تلقيناه من الشركات والممثلين من مختلف الهيئات الحكومية في كل من سنغافورة والأردن.” وأضاف بالقول، “نحن ندرك بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على ثقافة التطوير التدريجي، وهذا ما يحفزنا على الاستمرار في دعم أي جهود يبذلها كلا البلدين لتعزيز اقتصاداتهما من منظور الاقتصاد الكلي والجزئي “.

إن “بيجو تكنولوجي” لم تكتف فقط بالاستثمار في فرص نموها في المنطقة وحسب، بل أثبتت أيضاً التزامها الراسخ من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع. وفي الآونة الأخيرة، نظمت الشركة حملة رمضانية جمعت الأموال لدعم المنظمات الخيرية، مثل قرى الأطفال ” ”SOSالأردنية وذلك من خلال منصة “نوى” (naua.org)، بهدف دعم برامج العناية بصحة وتعليم الأطفال في جميع أنحاء المنطقة.

من جهته أعرب السفير النبر عن تقديره البالغ لجهود شركة “بيجو تكنولوجي” ورؤيتها لآفاق النجاح في الأردن، كما أثنى على فريق الإدارة العليا في “بيجو” في إطار سعيه لتعزيز مكانة “بيجو” في المملكة كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في سنغافورة.