استعدادات مبكرة لقنوات اقرأ الفضائية لتغطية الحج بثلاث لغات 

جدة : البلاد

بدأت قنوات اقرأ الفضائية استعداداتها منذ وقت مبكر لمناقشة خطتها الإعلامية لتغطية حج هذا العالم 1443 هــ.

وتسعى اقرأ في تغطيتها كل عام ببث برامج مختلف للحاج وغير الحاج تثقف الحجاج بمناسك الحج الصحيحة من خلال برامج ومقاطع انفوجرافيك تسهل على المسلمين معرفة مناسك الحج بطريقة سهلة وميسرة بالصوت والصورة.

الجدير بالذكر ان مكتبة اقرأ تزخر بعدد كبير الأفلام الوثائقية الحصرية والقديمة والحديثة عن الحج في مواسم مختلفة بالإضافة الى عدد من البرامج التي سجلت في منى ومزدلفة ومكة المكرمة.

وقد بدأت اقرأ تغطيتها منتصف شهر ذو القعدة على قنواتها الفضائية العربية والانجليزية ومنصاتها الرقمية موقع اقرأ على الانترنت و يوتيوب وفيس بوك وتويتر وانستغرام وتيك توك بمقاطع وصور مختلفة لكي يستفيد المشاهدين الراغبين في الحج هذا العام بالإضافة الى برامج وفواصل عن فضائل الأيام المباركة لغير الحاج وتبدأ التغطية الشاملة والموسعة صباح اليوم الأول من شهر ذو الحجة.