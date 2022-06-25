المرأه صحة و عافية

طريقة عمل لازانيا الخضروات

نيفين عباسaccess_time26 / ذو القعدة / 1443 هـ      25 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ما رأيك في جمع اللازانيا مع الخضروات لتقديم طبق نباتي غني بالفيتامينات

المقادير اللازمة
عبوة لازانيا
كوسا – فاصوليا – جزر – بصل – مشروم مقطعين
ملح وفلفل
2 كوب صلصة
كوب مرقة
جبن موزاريلا

طريقة العمل
تقلب الصلصة مع المرقة
علي النار تشوح جميع الخضروات حتي تنضج قليلاً
يضاف لها الملح والفلفل وتقلب ثم ترفع من علي النار
نحضر طبق بايركس
ثم يوضع قليل من المرقة والصلصة به
ثم شرائح من اللازانيا
ثم حشوة الخضروات
ثم طبقة من اللازانيا ثم الصلصة والمرقة
تكرر العملية حتي انتهاء الكمية
ثم تغطي بالجبنة
توضع بالفرن حتي تمام النضج
ثم تقدم ساخنة أو دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *