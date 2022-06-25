طريقة عمل لازانيا الخضروات

ما رأيك في جمع اللازانيا مع الخضروات لتقديم طبق نباتي غني بالفيتامينات

المقادير اللازمة

عبوة لازانيا

كوسا – فاصوليا – جزر – بصل – مشروم مقطعين

ملح وفلفل

2 كوب صلصة

كوب مرقة

جبن موزاريلا

طريقة العمل

تقلب الصلصة مع المرقة

علي النار تشوح جميع الخضروات حتي تنضج قليلاً

يضاف لها الملح والفلفل وتقلب ثم ترفع من علي النار

نحضر طبق بايركس

ثم يوضع قليل من المرقة والصلصة به

ثم شرائح من اللازانيا

ثم حشوة الخضروات

ثم طبقة من اللازانيا ثم الصلصة والمرقة

تكرر العملية حتي انتهاء الكمية

ثم تغطي بالجبنة

توضع بالفرن حتي تمام النضج

ثم تقدم ساخنة أو دافئة