بايرن ميونيخ يقدّم العرض “الثالث” لساديو ماني

قالت يومية “BILD” الألمانية الأربعاء 15 يونيو، إن إدارة نادي بايرن ميونيخ تستعد لتقديم العرض الثالث للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني من ليفربول.

قدّم بايرن ميونيخ عرضين في الأسابيع الأخيرة إلى ليفربول من أجل ماني (30 عامًا) وقوبلا بالرفض، الأول بلغ 25 مليون يورو، والثاني قرابة 31 مليون يورو.

بحسب مصادر اليومية واسعة الانتشار في ألمانيا، فإن بايرن ميونيخ سيرفع عرضه إلى 40 مليون يورو، مقسّمة على 35 مليون ثابتة و5 مليون يورو متغيرات.

ينتهي عقد ماني الحالي مع ليفربول بانقضاء الموسم المقبل 2022-2023، ويهدف النادي للاستادة المادية من بيعه، بدلا من خسارته بالمجّان في الشتاء.

ساديو ماني يريد الرحيل عن ليفربول

وبات من الواضح أن ساديو ماني حسم مستقبله مع ليفربول ويرغب في مغادرة أسوار النادي السكاوزي، بعد أن دافع عن ألوانه في المواسم الـ6 الماضية.

وفد ماني إلى ليفربول صيف 2016 من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو، وكان الصفقة الأولى للمدرب الجديد للنادي آنذاك الألماني يورغن كلوب.

وفي مؤتمر صحفي يوم 6 يونيو الماضي قبل مبارة السنغال أمام بنين في تصفيات كأس إفريقيا “كوت ديفوار 2023″، سأل صحفي ماني عن رأيه في استطلاع رأي يوضح أن 60 أو 70% من السنغاليين يريدون رحيله عن ليفربول، ليجيب اللاعب: “سأفعل ما يريدون”. قبل أن يتراجع لاحقًا ويقول إنه كان يمزح.

وعقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني يوم 28 مايو الماضي، ودّع ماني زملائه وألقى خطابًا وداعيًا في غرف خلع الملابس.

"I will do what they want"

Sadio Mane says he will do what the people want when responding to an online poll in Senegal which said 60-70% of people want him to leave Liverpool. pic.twitter.com/jKoU9fMQgQ

