متحدث الصحة: التأمين الطبي مجاني لجميع المواطنين

الرياض ـ البلاد

رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

وأوضح أن القرار يأتي تجسيداً للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات؛ سعياً لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذا القرار سيمكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة؛ وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.

وبين أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة، التي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة؛ حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، وإلى رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة؛ لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة “رؤية المملكة 2030″.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، مجانية التأمين الطبي لجميع المواطنين، بعد الإعلان عن تأسيس شركة الصحة القابضة، مؤكدًا أن التأمين الطبي من الأمور والركائز الرئيسة، وكل ما سيتم تنفيذه سيكون لاستدامة هذه الأمور.

وأضاف العبد العالي، أن استدامة مجانية العلاج بأفضل المعايير، من الأمور الأساسية التي ستتحقق من خلال تنفيذ هذه القرارات والجوانب التي تم اعتمادها، ومن ضمنها مركز التأمين الصحي الوطني.

ولفت إلى أن هدف البرامج المقدمة من المركز الوصول لتأمين صحي يحافظ على حصول الناس على المجانية، وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أنه بالنسبة لأصحاب الضمان ومن لديهم” ساند” والعاطلين عن العمل ووضعهم بالنسبة لمجانية التأمين الصحي، سيكونون مشمولين في هذا التأمين المجاني، مؤكدًا أن كل من هم مشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين بالمملكة، وكافة الفئات ستشملهم جميع برامج التأمين الصحي.

يذكر أنه كانت قد صدرت موافقة ملكية كريمة على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ما يمكن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية.

وستكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة. ويضع القرار الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة، التي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية.