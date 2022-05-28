هذا المشروب يساعدك على حرق الدهون والتخلص من السيلوليت!

تسعى الكثير من النساء إلى القضاء على الدهون والسيلوليت من جسمها بطرق عديدة سواء عن طريق النظام الغذائي أو الجلسات التي تساعد في حرق الدهون ، وقد جئنا لكِ عزيزتي بمشروب يساعدك على حرق الدهون والتخلص من السيلوليت في أسرع وقت ممكن.
ويحتاج تحضير هذه الوصفة إلى 3 ملاعق طعام من بذور الكتان وليتر من الماء المعدني.
يوضع الماء على النار حتى يغلي. بعد ذلك تضاف إليه بذور الكتان مع التحريك المستمر لبضع دقائق. ينزع الخليط عن النار ويترك ليبرد قبل أن يسكب في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ لمدة ليلة كاملة.
ومن المفيد تناول القليل من الشراب خلال النهار وتحديداً قبل 30 دقيقة من موعد كل وجبة رئيسية.
ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح بتكرار ذلك لمدة 10 أيام ثم التوقف لأيام عدة قبل استخدام الوصفة مجدداً. وفي موازاة ذلك يجب تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.
وفي المقابل لا يمكن تناول هذا الخليط في حال المعاناة من مشكلة انسداد الأمعاء. ويجب فعل هذا أيضاً قبل أو بعد ساعتين على الأقل من موعد تناول أي دواء.