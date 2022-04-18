التعادل يخيم على مواجهة الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي

متابعة- علي معيض@ali_maied1418
تعادل نادي الجزيرة الإماراتي مع مومباي سيتي الهندي 0-0 يوم الاثنين على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من القوة الجوية والجزيرة ومومباي الذين لعبا أربع مباريات.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الاثنين أيضاً الشباب السعودي مع القوة الجوية العراقي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
حاول الجزيرة الضغط على مرمى مومباي بحثاً عن النقاط الثلاث، ولكنه لم ينجح في الوصول للمرمى.
بدأ اللقاء وسط أفضلية واضحة لفريق الجزيرة الذي بادر في الوصول إلى مرمى الفريق الهندي حينما تسلم علي مبخوت كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها لتجد أحضان الحارس بوربا لاتشينبا (5).
وتحمل بعد ذلك دفاع فريق مومباي سيتي العبء الأكبر في المواجهة جراء المحاولات الإماراتية المتكررة، وكاد برونو أوليفيرا أن يفتتح التسجيل للجزيرة بعد أن سدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس لاتشينبا قبل أن تتجاوز خط المرمى (30).
ثم واصل لاتشينبا حارس مومباي حضوره البارز في الشوط الأول حينما تصدى لتسديدة علي مبخوت من خارج منطقة الجزاء (43)، أتبعه برونو أوليفيرا بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر (44).
كما تألق لاتشينبا حارس الفريق الهندي بتصديه لأخطر فرص الشوط بعد أن أحبط محاولة عبدالله ديابي الذي كان على بعد أمتار من المرمى (45+1) لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية مؤجلة الحسم للشوط الثاني من اللقاء.
بحث فريق مومباي عن ذاته مع مطلع الشوط الثاني أملاً بخطف هدف السبق لكنه اصطدم بدفاع إماراتي منظم، في المقابل كان الظهور الإماراتي الأول في الشوط عند الدقيقة (70) حينما تلقى الخطير أوليفيرا كرة داخل منطقة الجزاء وسددها لكنها مرت بسلام بجانب القائم الأيمن.
وفرض الحارس الهندي بوربا لاتشينبا نفسه نجماً للقاء بتصديه لتسديدة قوية من لاعب الجزيرة عبدالله رمضان وأبعدها إلى ركلة ركنية (80)، رد عليه مهاجم مومباي دييغو ماوريسيو لكن حارس الجزيرة علي خصيف كان له بالمرصاد (86).
وجرب زايد العامري حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء ليتعامل مع ذلك حارس مومباي لاتشينبا على مرتين (87) ليُبقي النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت تعادل الفريقين بدون أهداف.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي القوة الجوية مع الجزيرة، والشباب مع مومباي سيتي.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الشباب على مومباي 3-0 والقوة الجوية على الجزيرة 2-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الشباب على الجزيرة 3-0 ومومباي سيتي على القوة الجوية 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الجزيرة على مومباي 1-0 وتعادل القوة الجوية مع الشباب 1-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.