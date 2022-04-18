فولاد الإيراني يتخطى آهال التركماني ويتصدر “الثالثة”

متابعة- علي معيض@ali_maied1418
نجح نادي فولاد خوزستان الإيراني في تحقيق انتصار جديد بعدما تغلب على آهال التركماني 1-0 اليوم الاثنين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل اياندا باتوسي هدف الفوز الثمين لصالح فولاد خوزستان في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الاثنين أيضاً شباب الأهلي دبي الإماراتي مع الغرافة القطري على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.
انفرد فولاد مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط من ثلاث مباريات للغرافة، و4 لشباب الأهلي ونقطة لآهال.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0-0 وتعادل آهال مع شباب الأهلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الغرافة على آهال 2-0 وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز فولاد على آهال 1-0 وتعادل الغرافة مع شباب الأهلي 1-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.