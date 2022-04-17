احترس من التكييف في حر الصيف .. أضرار خطيرة يجب الانتباه لها

في الحر الشديد مع دخول فصل الصيف يضطر البعض إلى شرب السوائل الباردة لتخفيف حرارة الجو او التكييف كذلك.

فالبعض الآخر يلجأ إلى تشغيل مبرد الهواء «التكييف» لإضفاء لمسة باردة على الجو.

ويعتبر مبرد الهواء الحل الأمثل للتغلب على درجات الحرارة العالية، ومع ذلك أضرار التكييف على الجسم لا يمكن تجاهلها.

أضرار التكييف على الجسم

وذكر موقع «parenting» أضرار التكييف على الجسم، فقد يسبب مبرد الهواء «التكييف» عدة أضرار نرصدها فيما يلي:

الجفاف

جسمك يكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف حيث إن التكييف يعمل على امتصاص الرطوبة من الجو بشكل كبير.

فإذا كان جسمك ليس رطبا بشكل كاف فهذا يجعلك عرضه للإصابة بالجفاف.

فدرجات حرارة التكييف المنخفضة هي من تصنع ذلك.

الصداع

اختلاف درجة الحرارة داخل الغرفة عن خارجها يسبب في حدوث صداع.

نتيجة لعدم تأقلم الجسم بشكل كاف لتقبل ذلك الاختلاف، مما يجعله عرضه للإصابة بالصداع النصفي.

الالتهابات

زيادة درجة رطوبة التكييف عن المعدل المعتاد عليه، يؤدي إلى حدوث التهابات داخل الغشاء المخاطي للأنف.

والذي يتسبب بدوره في حدوث عدوى فيروسية.

جفاف العين

إذا كنت من مصابي جفاف العين عليك ألا تجلس كثيرا في غرفة مكيفة لفترة طويلة.

وإلا ذلك سيجعلك عرضه للإصابة بحرقان وحكه في العين.

مشاكل في الجهاز التنفسي

يؤثر التكييف بدوره على أعمال الجهاز التنفسي والتي تمتد إلى الرئتين.

حيث يمكن أن يعطل نشاط كل من الأنف والحنجرة بالإضافة الى الرئتين الذي يمثل توقفهم عن العمل أمر خطير للغاية.

جفاف الجلد

يعمل التكييف على تدمير فروة الشعر بشكل كبير، من خلال إضعاف بصيلات الشعر.

والذي يلعب بدوره على زيادة معدل إتلاف الشعر.

الخمول

وهو شعور يسببه التكييف بسبب التفاوت في درجات الحرارة.