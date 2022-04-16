طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز والزبيب

وصفة رمضانية تزين سفرتك في الإفطار وغنية بالبروتين

المقادير اللازمة

دجاجة كاملة مغسولة ومنظفة

4 كوب أرز بسمتي

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملح

ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زعفران

5 ملعقة كبيرة زيت

نصف كوب زبيب

حبة بصل مفرومة

فص ثوم مهروس

قرن فلفل أخضر مفروم

5 كوب ماء أو مرق

طريقة العمل

يغسل الأرز ثم ينقع لمدة 30 دقيقة في ماء وقليل من الملح

في طبق صغير يوضع بهارات الدجاج والقرفة والحبهان والملح والكزبرة والفلفل والكركم والزعفران وتقلب البهارات جيداً

توضع نصف كمية البهارات على الدجاج ويدعك من الداخل والخارج

في قدر يوضع الزيت علي النار ليسخن

يوضع البصل والثوم والفلفل ويقلب حتي يذبل

يغسل الأرز ويضاف على البصل

يقلب الأرز وتضاف 2 كوب مرقة أو ماء

يترك الأرز ليطهي على نار متوسطة لمدة 10 دقائق إلى أن يتشرب الماء دون طهي الأرز تماماً

يوضع الأرز في طبق ويضاف الزبيب ويقلب

تحشي الفرخة بكمية وفيرة من الأرز وتوضع في صينية الفرن بعد أن تلف بورق الألمونيوم

توضع في الصينية المرقة

وتغطي الصينية بقطعة من ورق الألمنيوم

توضع الفرخة في الفرن لمدة 60 دقيقة حتي تمام النضج

تقدم ساخنة