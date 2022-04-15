صحة و عافية احذروا الإفراط في تناول البروتين قد يصيبك بأضرار جانبية مفاجئة!

يحذر الأطباء من الإفراط في تناول البروتينات لأنه قد يسبب أضرار وخيمة ، ومنها على سبيل المثال إنتفاخ المعدة ، كما قد يسبب تراكم الدهون في منطقة البطن ، وهي أخطر دهون في الجسم. فمعظم الناس تعتقد أن تناول المزيد من البروتين يعطى اجسامنا عضلات رشيقة بل يعطي دهون إضافية، كما قد يمتد الأمر إلى الفم ، إذ أن بعض الأنواع م الأطعمة تتسبب برائحة فم كريهة بصرف النظر عن كمية تناولها. وعلى سبيل المثال ، إذا امتنع الشخص عن تناول الكربوهيدرات تماما أو قلل من تناولها ، فسيدخل في ما يعرف بعملية الكيتوزية، لكن لهذه العملية أعراض مثل رائحة الفم الكريهة. وتعمل الكيتوزية على توفير الطاقة للجسم من الدهون المخزنة به، كما أن أداء الدماغ يتأثر ويتضرر بسبب الإفراط في تناول البروتين ، فلابد أن يكون في الجسم ما يكفي من الكربوهيدرات ، وإلا سيواجه عدم القدرة على التركيز. ويمكن تناول الفواكه معظم الأوقات فهذا جيد جدا للجسم كما أن الإفراط في تناول البروتين قد يسبب الضرر للكلى ، إذ أنه يلقي مزيدا من الأعباء عليها في عملية إزالة السوائل والفضلات من الجسم بسبب وجود مادة النيتروجين من الأحماض الأمينية بالبروتين.