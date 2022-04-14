المرأه خل التفاح علاج فعال لمشاكل البشرة!

يعد خل التفاح من أهم العلاجات الطبيعية للبشرة ، وذلك لأنه يحتوي على عناصر هامة لجمال البشرة وعلاجها، ولكن يجب اختبار خل التفاح على البشرة قبل استخدامه ، وذلك بوضع القليل منه على جزء من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تحسس للوجه بسببه . وبالتالي يمكن خل التفاح علاج حب الشباب عن طريق خلط مقدار من الخل مع 4 مقادير من الماء، وتطبيق الخليط على البشرة بقطنة ناعمة ، وتركه 10 دقائق ، ثم غسل الوجه بالماء، وتكرار هذه العملية 3 مرات يوميا. ويمكن بالطريقة نفسها استخدام الخل لتنظيف البشرة، فهو يزيل الجلد الميت، ويغلق المسامات الواسعة في البشرة، كذلك يساعد خل التفاح في إزالة البقع السوداء أو الداكنة ، ويخفف حروق الشمس، ذلك بعد تخفيفه بإضافة القليل من الماء ، ويفضل أن يكون باردا ويوضع على أماكن البقع الداكنة أو الندبات فذلك يساعد على تفتيحها وإستعادة نضارتها وإشراقها ، كما يعل ملمس البشرة ناعما .