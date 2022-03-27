صحة و عافية “قمر الدين” يحمي من التجاعيد ويقي من أمراض القلب!

يتم تناول قمر الدين على شكل عصير أو أطباق في شهر رمضان الكريم ، وقيل بأن أسمه اطلق عليه نسبة الى حاكم في بلاد الشام كان يحب المشمش ، ويحتوي قمر الدين على العديد من الفوائد نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات. يعزز قمر الدين من صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك لانه مصدر عالي من الالياف، كما يحد قمر الدين من ارتفاع الكوليسترول الضار ، كما أنه يقي من أمراض القلب والشرايين لانه غني بالبوتاسيوم . ويقي قمر الدين من الانيميا فهو مصدر جيد للحديد ، ويعزز المناعة ويقي من الالتهابات ، ولأنه غني بفيتامين أ فهو يساعد على زيادة جمال البشرة واشراقها وحمايتها من التجاعيد. ويقي أيضا من علامات تقدم السن وبعض المشاكل المرتبطة به مثل وقاية العين من التنكس البقعي والوقاية من تجاعيد البشرة.