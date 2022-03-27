آل الشيخ يلتقي خريجي الجامعات السعودية بجمهورية إندونيسيا

جاكرتا : واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالعاصمة جاكرتا اليوم، خريجي الجامعات السعودية بجمهورية إندونيسيا.

ونقل معاليه للمشاركين تحيات القيادة الرشيدة، معبّرًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمعه بالأشقاء الذين درسوا وتعلموا في جامعات المملكة ضمن برنامج المنح الدراسية للأشقاء الإندونيسيين، مؤكدا أهمية أن يلتزم الداعية بالوسطية والاعتدال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها.

من جانبهم، عبّر الخريجون عن شكرهم لقيادة المملكة على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين والحرص على نشر منهج الوسطية والاعتدال، ومساندة أبناء المسلمين لتعلم العلوم الإسلامية ضمن برنامج المنح الدراسية .