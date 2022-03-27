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آل الشيخ يلتقي خريجي الجامعات السعودية بجمهورية إندونيسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1443 هـ      27 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جاكرتا : واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالعاصمة جاكرتا اليوم، خريجي الجامعات السعودية بجمهورية إندونيسيا.

ونقل معاليه للمشاركين تحيات القيادة الرشيدة، معبّرًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمعه بالأشقاء الذين درسوا وتعلموا في جامعات المملكة ضمن برنامج المنح الدراسية للأشقاء الإندونيسيين، مؤكدا أهمية أن يلتزم الداعية بالوسطية والاعتدال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها.

من جانبهم، عبّر الخريجون عن شكرهم لقيادة المملكة على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين والحرص على نشر منهج الوسطية والاعتدال، ومساندة أبناء المسلمين لتعلم العلوم الإسلامية ضمن برنامج المنح الدراسية .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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