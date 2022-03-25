الفن حقيبة هدايا أوسكار 2022 الأكثر بذخاً في التاريخ!

نشر موقع “إن ستايل” الأمريكي تقريرا حول حقائب الهدايا لحفلات الجوائز الفنية في هوليوود منذ عقدين، وذكر الموقع أن حفل جوائز أوسكار 2022 قد يكون الأكثر بذخا في التاريخ، حيث ستمنح الشركة المرشحين حقائب هدايا بعنوان “الكل فائز” ، قال مؤسس الشركة “لاش فاري” “يسعدنا أن نحتفل بمرورد عقدين على تقديم حقيبة هدايا خاصة ، التي أصبحت بمثابة تقليد عالمي ، وهذا العام لا نحتفل فقط بالفائزين بل نحتفل بعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي أيضا”. وقال الموقع، إن الشركة رفضت الكشف عن سعر حقيبة الهدايا الواحدة بشكل محدد، لكنها أكدت أنه يتجاوز الـ 5 أصفار، ويقال إن قيمتها تتجاوز 100 ألف دولار. هذا العام، تتضمن الحقيبة هدايا غريبة وشديدة البذخ، منها: قطعة أرض في إسكوتلندا تختلف مساحتها من شخص لآخر، وتأتي مع الأرض إمكانية منح لقب ليدي أو لورد للمالك أو المالكة. وتتضمن الحقيبة أيضًا إمكانية الإقامة في قلعة تورين في إسكوتلندا، شاملة الخدمات، إمكانية القيام بعمليات تجميل ونحت الجسم والذراعين، فضلًا عن مستحضرات تجميل من ماركة Oxygenetix الباهظة، ومستحضرات عناية بالبشرة من ماركة Byroe. وتحتوي الحقيبة أيضًا على منتجات يمكن تناولها مثل مكسرات مغطاة برقائق ذهب، وزجاجة زيت زيتون نقي، وعسل مانوكا الأزرق، وحلوى من متجر Posh Pretzels. وبإمكان المرشحين أيضًا الحصول على فرصة للتمرن مع خبير تنمية بشرية تصل سعر الجلسة الواحدة معه إلى 700 دولار، كذلك تتضمن مجموعة عطور من Piper & Perro، وفرشاة شعر فك تشابك من Tangle Teezer، ودمية Qai Qai للأطفال، وشموع عطرية من Coal and Canary.