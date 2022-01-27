ميزة جديدة رائعة من واتساب لمستخدمي هواتف آيفون .. استخدامات عديدة مهمة

واتساب يعد بين وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة وانتشارا حول العالم خاصة بين مستخدمي الهواتف وبينها هواتف آيفون وأندرويد.

ولأصحاب هواتف آيفون أضافت منصة واتساب ميزة جديدة رائعة.

إذ يدعم التحديث الجديد وضع التركيز من «أبل».

وهذا يعني أن كل مستخدمي «أيفون» صار بإمكانهم اختيار جهات اتصال محددة يمكنها مراسلتهم أثناء «التركيز».

بالإضافة إلى ميزة أخرى لها علاقة بالرسائل الصوتية.

قدمت «أبل» وضع التركيز مع نظام التشغيل iOS 15 في سبتمبر الماضي.

وتتيح هذه الميزة الذكية تصفية الإشعارات والتطبيقات على جهاز «أيفون».

إذ يمكن للمستخدم ضبط جهازه على تركيز مخصص من بين أكثر من اختيار.

يمكن أن يشمل ذلك «عدم الإزعاج» أو «شخصي» أو «العمل» أو «النوم»، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

فوائد وضع التركيز الجديد

يمكن للمستخدم اختيار التطبيقات التي يمكن أن ترسل له إشعارات أثناء تفعيل هذا الوضع.

وأيضا تكوين شاشة رئيسية محددة مع تطبيقات وعناصر واجهة مستخدم لهذا الوضع خصيصا «لتقليل الإغراء».

إيقاف الرسائل النصية من الأصدقاء أثناء العمل

يتيح تحديث «واتساب» الجديد 22.2.75 تحديد من يمكنه مراسلة المستخدم عندما تعيين وضع التركيز.

لذلك على سبيل المثال، يمكن استبعاد الإشعارات النصية من زملاء العمل خارج ساعات العمل.

ويمكن إيقاف الرسائل النصية من الأصدقاء أثناء العمل.

الفكرة هي أنه يمكن للمستخدم التحكم بشكل أكبر في ما يظهر على لوحة الإشعارات.

فمستخدمي تطبيق «واتساب» المنتظمين من المحتمل أن يتلقوا مئات الإشعارات على التطبيق يوميًا.

لذا سعى المطورون إلى تقييدها اعتمادًا على ما يفعله المستخدم.

كيفية الاستفادة من تحديث «واتساب» الجديد

يوفر تحديث التطبيق أيضًا القدرة على الإيقاف المؤقت والاستئناف أثناء تسجيل الرسائل الصوتية.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم التوقف عن التسجيل، إذا فقد مجموعة من أفكاره التي يخطط لقولها.

ثم استأنفها بمجرد معرفة ما سيقوله.

ويمكن تجربة ذلك عن طريق التمرير سريعًا لقفل التسجيل، ثم النقر فوق الزر «إيقاف مؤقت» و«استئناف».

الأهم من ذلك، لاستخدام أي من هذه الميزات الجديدة، سيحتاج المستخدم إلى تحديث تطبيق «واتساب» إلى أحدث إصدار.

وللقيام بذلك يجب الانتقال إلى «Apple App Store» والنقر فوق صورة الملف الشخصي.

ثم التمرير لأسفل حتى رؤية «واتساب» والضغط على «Update»، وسيحتاج المستخدم أيضا إلى تحديث «أيفون» إلى «iOS 15» لجعل وضع التركيز يعمل.