طريقة عمل كيكة الشوكولاتة باللوز

وصفة كيك غني بالشوكولاتة واللوز من المطبخ الأوروبي

المقادير اللازمة

250 جرام دقيق

150 جرام شوكولاتة داكنة

نصف كيس بيكينج بودر

150 جرام سكر

170 جرام زبدة مذابة

3 بيضات

50 جرام حليب

50 جرام لوز مطحون

رشة ملح

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية

قطعي الشوكولاتة وذوبيها في قدر فوق حمام مائي بان ماري

اخلطي الزبدة المذابة مع بيضة واحدة والسكر والملح حتى تحصلي على عجينة ناعمة

ثم أضيفي البيض الآخر بالترتيب والدقيق والبيكنج باودر ومسحوق اللوز والحليب وأخيراً الشوكولاتة

يسكب المزيج في قالب كيك مدهون بالزبدة

يخبز لمدة 45 دقيقة على 180 درجة مئوية