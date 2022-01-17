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طريقة عمل كيكة الشوكولاتة باللوز

نيفين عباسaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      17 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كيك غني بالشوكولاتة واللوز من المطبخ الأوروبي

المقادير اللازمة

250 جرام دقيق
150 جرام شوكولاتة داكنة
نصف كيس بيكينج بودر
150 جرام سكر
170 جرام زبدة مذابة
3 بيضات
50 جرام حليب
50 جرام لوز مطحون
رشة ملح

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية
قطعي الشوكولاتة وذوبيها في قدر فوق حمام مائي بان ماري
اخلطي الزبدة المذابة مع بيضة واحدة والسكر والملح حتى تحصلي على عجينة ناعمة
ثم أضيفي البيض الآخر بالترتيب والدقيق والبيكنج باودر ومسحوق اللوز والحليب وأخيراً الشوكولاتة
يسكب المزيج في قالب كيك مدهون بالزبدة
يخبز لمدة 45 دقيقة على 180 درجة مئوية

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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