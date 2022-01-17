طريقة عمل كيكة الشوكولاتة باللوز

وصفة كيك غني بالشوكولاتة واللوز من المطبخ الأوروبي
المقادير اللازمة
250 جرام دقيق
150 جرام شوكولاتة داكنة
نصف كيس بيكينج بودر
150 جرام سكر
170 جرام زبدة مذابة
3 بيضات
50 جرام حليب
50 جرام لوز مطحون
رشة ملح
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية
قطعي الشوكولاتة وذوبيها في قدر فوق حمام مائي بان ماري
اخلطي الزبدة المذابة مع بيضة واحدة والسكر والملح حتى تحصلي على عجينة ناعمة
ثم أضيفي البيض الآخر بالترتيب والدقيق والبيكنج باودر ومسحوق اللوز والحليب وأخيراً الشوكولاتة
يسكب المزيج في قالب كيك مدهون بالزبدة
يخبز لمدة 45 دقيقة على 180 درجة مئوية