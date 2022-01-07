أحد التطبيقات الشهيرة يؤخر النوم ويؤثر على العقل.. اعرف السبب

الهاتف أصبح من الأمور التي يدأب الملايين على استعمالها ليل نهار سواء للتواصل أو استخدام التطبيقات الحديثة.

ولكن بحسب روسيا اليوم، يعد هذا الأمر أحد العادات السلبية التي يمارسها ما يقرب نحو 78% من حاملي الهواتف الذكية.

وذلك دون معرفة الأضرار الناتجة عنها ومدى خطورتها على العقل.

الأمور تلك كشفها بحث استطلاع أجرته منصة «Sleep Junkie» المتخصصة في أبحاث النوم.

إذ شارك فيه 2012 بالغًا في كيفية تأثير استخدام تطبيقات معينة قبل النوم مباشرة على جودة النوم.

وأشارت النتائج إلى أكثر تطبيق نستخدمه قبل النوم.

نتائج الاستطلاع أكدت أنه استيقظ غالبية المشاركين، 89% منهم.

وهم يشعرون بالتعب بعد استخدام الهاتف قبل النوم.

وذلك مقارنة بـ24 % لم يكن لديهم أي تفاعل إلكتروني قبل النوم استيقظوا دون تعب، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

لماذا يعتبر «تيك توك» أسوأ التطبيقات؟

وجاء في نتائج الاستطلاع أن مستخدمو «TikTok» هم أكثر من استغرقوا وقتا ليستغرقوا في النوم.

إذ احتاجوا إلى حوالي ساعة أكثر من المتوسط ​​للنوم.

وقضوا 14 % من نومهم في مرحلة حركة العين السريعة، وهي مرحلة تمثل من 20 إلى 25% من فترة النوم الكلية.

أي أن مستخدمي «تيك توك» يحصلون على حوالي نصف الكمية الموصى بها للبالغين الأصحاء، مما يجعل Tiktok أسوأ تطبيق يمكن استخدامه قبل النوم.

الضوء الأزرق من الهواتف يؤخر النوم

توصي «Sleep Junkie» بعدم استخدام أي أجهزة إلكترونية لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم بسبب الضوء الأزرق.

الذي ينبعث منه، إذ يحفز الضوء الأزرق الدماغ ويقلل من إنتاج الميلاتونين.

الأمر يجعل الناس يشعرون بمزيد من اليقظة قبل النوم، مما قد يؤدي إلى ضعف الصحة البدنية والعقلية.

وقالت دوروثي تشامبرز، خبيرة النوم في «Sleep Junkie» إن هناك الكثير من المعلومات عبر الإنترنت حول أفضل الطرق للنوم.

ولكن يبدو أن استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية يمنع الكثير منا من الحصول على ما نحتاج فعلا.

ونأمل أن يوفر بحثنا المزيد من نظرة ثاقبة عن بعض أسوأ عادات ما قبل النوم لدينا.

وربما يشجع أفراد الجمهور على ترك هواتفهم والإقلاع عن استخدامها حتى يتمكنوا من الاستيقاظ وهم يشعرون بالانتعاش والنشاط.